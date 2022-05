¿A qué hora ver Colo Colo vs. O’Higgins EN VIVO por el Campeonato Nacional de Chile 2022?

Colo Colo vs. O’Higgins EN VIVO juegan desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (horario chileno), por la fecha 14 del Campeonato AFP PlanVital 2022. El encuentro se podrá ver por los canales TNT Sports 2 y TNT Sports HD, pero también tienes disponible la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará los onces confirmados y el marcador actualizado minuto a minuto de este y otros partidos de hoy

Colo Colo vs. O’Higgins: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. O’Higgins ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 22 de mayo ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú), 3.00 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio El Teniente ¿En qué canal? TNT Sports 2, TNT Sports HD

Tras caer goleado en su último partido de la Copa Libertadores, Colo Colo buscará curar sus heridas en su visita a O’Higgins de Rancagua por la jornada 14 del campeonato chileno. El Cacique marcha segundo en la tabla de posiciones y precisa de una victoria para recuperar el primer puesto.

Los albos llevan cuatro fechas seguidas sin perder y vienen de aplastar 4-0 a Coquimbo Unido. Su rival, en cambio, no gana desde hace tres encuentros y en su duelo más reciente cayó 2-0 con Cobresal.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. O’Higgins?

En territorio chileno, el Colo Colo vs. O’Higgins empezará a las 3.00 p. m. (2.00 p. m. en Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Chile: 3.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Colo Colo vs. O’Higgins?

En Chile, el Colo Colo vs. O’Higgins se podrá ver por las señales de TNT Sports 2 y TNT Sports HD, canales que cuentan con los derechos de transmisión de los partidos en la liga chilena.

¿Dónde ver Colo Colo vs. O’Higgins por internet?

Para que no te pierdas el Colo Colo vs. O’Higgins por internet, sintoniza la señal de Estadio TNT, servicio de streaming que pone a tu disposición los encuentros del fútbol chileno. En caso no tengas acceso al mismo, también podrás informarte a través de La República Deportes.

Alineaciones probables de Colo Colo vs. O’Higgins

Colo Colo: Brayan Cortés; Bruno Gutiérrez, Matías Zaldivia, Daniel Gutiérrez y Óscar Opazo; César Fuentes, Vicente Pizarro y Carlo Villanueva; Marcos Bolados, Juan Martín Lucero y Cristián Zavala.

O’Higgins: Alexis Martín Arias; Brian Torrealba, Moisés González, Fausto Grillo y Ronald Guzmán; Gastón Lodico, Cristóbal Castillo, Diego Fernández y Pablo Hernández; Carlos Muñoz y Facundo Castro.

Últimos partidos de Colo Colo vs. O’Higgins

O’Higgins 2-3 Colo Colo | 08.09.21

Colo Colo 1-2 O’Higgins | 12.04.21

O’Higgins 1-1 Colo Colo | 14.02.21

Colo Colo 0-1 O’Higgins | 09.09.20

O’Higgins 1-0 Colo Colo | 11.08.19.

¿Dónde juegan Colo Colo vs. O’Higgins?

El escenario de este compromiso será el estadio El Teniente, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Rancagua con capacidad para más de 15.000 espectadores.