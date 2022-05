[En Vivo] FC Barcelona vs. Villarreal: ¿cúando juegan el partido por la Liga Santander?

FC Barcelona vs. Villarreal EN VIVO se juega este domingo 22 de mayo por la última fecha de la Liga Santander. El duelo iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de Directv Sports Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

FC Barcelona vs. Villarreal: ficha del partido

Partido FC Barcelona vs. Villarreal Fecha Domingo 22 de mayo Hora 3.00 p. m. (hora peruana) Canal Directv Sports Lugar Camp Nou

FC Barcelona vs. Villarreal: previa del partido

Con los deberes hechos tras asegurarse la segunda plaza ante el Getafe, el Barcelona cierra este domingo en el Camp Nou una temporada en blanco recibiendo la visita del Villarreal, que necesita ganar para no depender del resultado del Athletic Club si quiere sellar la clasificación para la Conference League.

Este domingo los pupilos de Xavi tienen en el Camp Nou la última oportunidad para reivindicarse ante una afición que esta temporada ha demostrado tener mucha paciencia con un equipo que, en algunos tramos de la temporada, coqueteó con la posibilidad de no clasificarse para la ‘Champions’.

Para este partido, el Barça tiene las bajas por lesión de Pedro González ‘Pedri’ y Nico González, Gerard Piqué, Eric García, Sergi Roberto y Sergiño Dest, pero recupera a Jordi Alba y Frenkie de Jong, ausentes en Getafe por sanción, y al uruguayo Ronald Araujo, que se perdió el último encuentro por precaución debido a la conmoción cerebral que sufrió contra el Celta.

El Villarreal viaja a Barcelona con la intención de sumar tres punto que le aseguren poder jugar la próxima temporada en la Liga Conferencia, ya que la mejor opción es no depender de lo que pueda hacer el Athletic Club, rival directo de los castellonenses en esta pelea.

Y es que de no ganar, el equipo de Unai Emery necesita que el Athletic no mejore su resultado, ya que de lo contrario el equipo vasco les dejaría fuera de esa séptima plaza.

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Villarreal?

El partido EN VIVO entre FC Barcelona vs. Villarreal comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te dejamos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

Perú: 3.00 p. m.

3.00 p. m. España: 10.00 p. m.

10.00 p. m. México: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido FC Barcelona vs. Villarreal?

El encuentro entre FC Barcelona vs. Villarreal será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de DirecTV Sports.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Dónde VER FC Barcelona vs. Villarreal EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si deseas ver la liga española, específicamente el duelo FC Barcelona vs. Villarreal, de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la emisión EN VIVO de La República Deportes, que te contará EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alienaciones, todos los goles y mucho más.

FC Barcelona vs. Villarreal: últimos partidos

FC Barcelona vs. Villarreal: posibles alineaciones

FC Barcelona : Ter Stegen; Alves, Araujo, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Adama, Aubameyang, Ferran Torres

: Ter Stegen; Alves, Araujo, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Adama, Aubameyang, Ferran Torres Villarreal: Rulli; Mario, Albiol, Pau, Pedraza; Parejo, Capoue, Chukwueze, Coquelin; Lo Celso, Dia.

¿Dónde juegan FC Barcelona vs. Villarreal?

El encuentro entre FC Barcelona vs. Villarreal se disputará en el Camp Nou, el cual es un recinto deportivo propiedad del Fútbol Club Barcelona, ubicado en el distrito de Les Corts de la ciudad de Barcelona, España. Se inauguró el 24 de septiembre de 1957 y su aforo actualmente es de 99 354 espectadores, siendo el estadio con mayor capacidad de Europa y el tercero a nivel mundial.

Tabla de posiciones de la Liga Santander