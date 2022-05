[En Vivo] Universitario vs. Sporting Cristal: ¿a qué hora y cómo ver el duelo por la Liga 1?

VER Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, sábado 21 de mayo, desde las 7.00 p. m. por la fecha 15 de la Liga 1 2022. El encuentro entre rimenses y cremas se disputará en el estadio Monumental y la transmisión estará a cargo de Gol Perú. Asimismo, podrás seguir el relato del minuto a minuto de este y otros partidos de hoy a través de La República; aquí encontrarás todos los goles del partidos y las jugadas destacadas.

Universitario vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Partido Universitario vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 21 de mayo ¿A qué hora juegan? 7.00 p. m. ¿Qué canal transmite? Gol Perú ¿Dónde juegan? Estadio Monumental

Universitario vs. Sporting Cristal: la previa

Duelo de descarte. Universitario y Sporting Cristal protagonizarán el cotejo más atractivo de la jornada 15 de la Liga 1. Ambas escuadras necesitan sumar de a tres para seguir en la pelea por el Torneo Apertura.

Los merengues no tuvieron su mejor presentación ante Carlos Mannucci en la fecha anterior y complicaron sus chances en el certamen. La escuadra dirigida por Jorge Araujo ocupa la cuarta posición con 24 puntos y un triunfo le permitiría rebasar a su rival de turno.

Por su parte, el conjunto rimense viene de ser eliminado en la Copa Libertadores tras el empate sin goles ante Talleres y centrará todos sus esfuerzos en el torneo local. Los comandados por Roberto Mosquera se ubican en la tercera casilla con 25 unidades.

Universitario vs. Sporting Cristal: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sporting Cristal?

El duelo entre Universitario vs. Sporting Cristal por la Liga 1 2022 está pactado para este sábado 21 de mayo desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

España: 1.00 a.m. (domingo 22 de mayo)

Universitario vs. Sporting Cristal: posibles alineaciones

Universitario: Carvallo; Zevallos, Alonso, Quina, Santillán; Alfageme, Barreto, Quispe; Quintero, Polo, Valera.

Carvallo; Zevallos, Alonso, Quina, Santillán; Alfageme, Barreto, Quispe; Quintero, Polo, Valera. Sporting Cristal: Duarte; Lora, Chávez, Merlo, Lutiger; Távara (Castillo), Calcaterra, Yotún; Gonzales, Ávila y Olivares.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sporting Cristal?

La transmisión del Universitario vs. Sporting Cristal estará a cargo de GolPerú, canal exclusivo de la señal Movistar. También podrás seguir todas las incidencias vía streaming a través de la aplicación Movistar Play.

¿Qué canal es Gol Perú?

Aquí te dejamos la lista de canales con la señal de GolPerú para que disfrutes del enfrentamiento entre Universitario vs. Sporting Cristal por la Liga 1.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Universitario vs. Sporting Cristal ONLINE GRATIS?

Si no puedes seguir el Universitario vs. Sporting Cristal por Movistar Play, no te preocupes, ya que podrás hacerlo en la web de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido con la recopilación al intante de todos los goles y las jugadas destacadas.

¿Dónde van a jugar Universitario vs. Sporting Cristal?

El encuentro entre Universitario vs. Sporting Cristal se disputará en el Estadio Monumental de Ate. Dicho reciento es utilizado por los merengues para sus duelos de local y cuenta con una capacidad para albergar a más de 66.000 espectadores.

Liga 1 2022 - tabla de posiciones