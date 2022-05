Diego Rebagliati tras ausencia de Ruidíaz en convocatoria: “Él siente que es mejor que Lapadula”

El último viernes 20 de mayo, el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, reveló la lista de futbolistas que jugarán el repechaje por el pase al Mundial Qatar 2022. Una de las principales novedades de la lista fue la ausencia del delantero peruano Raúl Ruidíaz, quien vive un gran presente con el Seattle Sounders tras ganar la Concachampions.

Precisamente, la ausencia de la ‘Pulga’ causó la sorpresa y diversas opiniones de los personajes relacionados al fútbol. Entre ellos el del comentarista deportivo Diego Rebagliati, quién afirmó que el exjugador de Universitario se siente más que Gianluca Lapadula y señaló un percepción que tendría el ‘Tigre’ para no haberlo convocado.

“Ruidíaz siente que es mejor que Lapadula, de lejos. Gareca piensa ‘él me aguanta ser suplente, pero no me aguanta ser suplente del suplente’. Ruidíaz siempre ha jugado con Gareca”, declaró al programa ‘Al Ángulo‘ de Movistar Deportes.

Asimismo, el exfutbolista destacó la actualidad del delantero peruano y que es uno de los mejores en la Major League Soccer (MLS), siendo uno de los mejores pagados en esta competición.