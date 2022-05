“Es inexplicable ganar con esta camiseta”: las indirectas del Madrid tras el posible “no” de Mbappé

La ilusión de los madridistas de tener a Kylian Mbappé en sus filas se rompió durante la mañana del último sábado 21 de mayo, esto debido al reporte de distintos medios franceses y españoles sobre la renovación del internacional francés con el Paris Saint-Germain. Lo que más sorprendió fue la reacción de algunos jugadores del Real Madrid, quienes hicieron curiosas publicaciones momentos después de que aparecieran las primeras informaciones periodísticas.

El primero fue Karim Benzema. El capitán del Madrid publicó en una historia de Instagram una foto de su mano vendada apuntando al escudo del club español. Una publicación que sugiere elegir al cuadro merengue .

La publicación de Benzema. Foto: Karim Benzema/Instagram.

El siguiente fue Rodrygo. El atacante brasilero colocó en su cuenta de Twitter una foto besando el escudo del Madrid durante la remontada ante el Manchester City.

Rodrygo publicó una foto besandose el escudo. Foto: Rodrygo/Twitter.

Quizá el más directo fue Vinicius Junior. El exjugador del Flamengo colocó una foto celebrando con la hinchada y con un mensaje muy directo: “Madridistas, muchas gracias por el apoyo durante toda la temporada. Es inexplicable ganar con esta camiseta. Ahora... #APorLa14″

Vinicius posteó una foto celebrando con la gente. Foto: Vinicius Junior/Twitter.

El chat entre Florentino y Mbappé

En las últimas horas, el periodista español Josep Pedrerol, reveló la conversación que tuvo Mbappé con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, donde le reveló su decisión de renovar en el PSG.

“Le comunico que he decidio quedarme en el PSG. Quiero agadecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Madrid, el club que he sido fan desde pequeño”, indicó el comunicador en su programa.