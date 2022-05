Los mejores memes sobre la posible renovación de Mbappé con PSG y su rechazo al Real Madrid

Kylian Mbappé está en boca de todos los hinchas del fútbol, pero, sobre todo, en los fanáticos del Real Madrid. Este sábado 21 de mayo se conoció que el jugador francés habría decidido quedarse en el conjunto del Paris Saint-Germain, rechazando la oferta del elenco español. Minutos más tarde, aparecieron los mejores memes para divertir a los usuarios en las redes sociales sobre este tema futbolístico.

La prensa internacional como L’Équipe y Marca fueron los primeros medios en informar sobre la decisión del futbolista, quien haría el anuncio luego del partido que sostendrán los parisinos en la última fecha de la Ligue 1.

Los diarios citados señalan que Mbappé tendrá voz y voto en la conformación del nuevo comando técnico y el próximo director deportivo; y además, habría tomado la decisión de quedarse en París a pesar de que tenía un acuerdo económico con el Real Madrid.

A continuación, te dejamos los mejores memes que hay en redes sociales sobre el tema Kylian Mbappé, Real Madrid y PSG.

Los mejores memes sobre Kylian Mbappé, su renovación con PSG y su rechazo al Real Madrid

Mbappé y Real Madrid tendrían caminos separados para la siguiente temporada. Foto: Twitter @THE__BEST_00

Como años atrás con Neymar, Piqué 'confirma' la permanencia de Mbappé en el PSG. Foto: Twitter @Ol34Sovero

El madridismo ya no podrá ver a Mbappé como jugador del Real Madrid. Foto: Twitter @samuelvibe_.

Tomás Roncero, reconocido periodista de AS e hincha acérrimo del Real Madrid, fue víctima de los memes. Foto: Twitter @Ol34Sovero.

Kylian Mbappé se quedará en PSG y renovaría por tres temporadas más. Foto: Twitter @CisEspana.

Mbappé habría decidido quedarse en el PSG. Foto: Twitter @Ol34Sovero

Josep Pedrerol, conductor del programa español, El Chiringuito, fue blanco de burlas en los memes sobre el caso Mbappé. Foto: Twitter @ALEX15vs

Mbappé le habría dicho no al Real Madrid y se quedaría en PSG. Foto: Twitter @Pablo27_RM.

Dj Mario, conocido youtuber y streamer español, tampoco se salvó de los memes. Foto: Twitter @GxIGerard

Mbappé ya no llegaría al Real Madrid para la siguiente temporada. Foto: Twitter @javi1903fa.

'Juanma' Rodríguez, periodista español e hincha del Real Madrid, también fue el punto de la burla en los memes sobre Mbappé. Foto: Twitter @Agusti12028640.

La imagen de Florentino Pérez también estuvo en los memes sobre el caso Mbappé. Foto: Twitter Goal.

El mensaje de WhatsApp que Mbappé le habría mandado a Florentino Pérez

Según información de El Chiringuito, programa deportivo español, Kylian Mbappé le envió un mensaje de WhatsApp al presidente del Real Madrid para hacerle conocer su decisión respecto a su futuro. La información la brindó el periodista Josep Pedrerol.