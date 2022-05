¿Cómo ver el Liverpool vs. Wolves EN VIVO? Se enfrentan por el cierre de la Premier League

¿Cuándo y a qué hora juegan Liverpool vs. Wolves EN VIVO? Este domingo 22 de mayo se define la Premier League. Liverpool recibirá a Wolves desde las 10.00 a. m. (hora peruana) en Anfield por el cierre del fútbol inglés. La transmisión estará a cargo de ESPN y la plataforma Star Plus. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

En Anfield sueñan con el título de la Premier League. Actualmente, los de Jürgen Klopp se encuentran en la segunda casilla con 89 unidades, a solo uno del líder, Manchester City, que enfrentará al Aston Villa de Gerrard y Philippe Coutinho.

Liverpool vs. Wolves: previa del partido

Liverpool vs. Wolves: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Wolves ¿Cuándo juegan? Domingo 22 de mayo ¿Dónde? Anfield ¿A qué hora? 10.00 a. m. ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

A qué hora juegan Liverpool vs. Wolves

El partido entre Liverpool vs. Wolves por el cierre de la Premier League se llevará a cabo este domingo 22 de mayo desde las 10.00 a. m. (hora peruana). Revisa aquí el horario según tu región.

México: 10.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Paraguay: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Liverpool necesita una victoria y que el Manchester City no sume de a 3 ante el Aston Villa para coronarse como campeón de la Premier League.

Para este encuentro, Jürgen Klopp podría incluir a Mohamed Salah y Virgil Van Dijk, quienes salieron lesionados en la final de la FA Cup ante el Chelsea. La idea del alemán es darles unos cuantos minutos para que vayan teniendo rodaje de cara a la final de la Champions League.

“No sé qué haremos el fin de semana. Mi solución sería que jugaran el fin de semana o que al menos estuvieran en el banquillo”, expresó Jürgen Klopp en conferencia de prensa.

En qué canal ver Liverpool vs. Wolves

La transmisión del partido entre Liverpool vs. Wolves estará a cargo de la señal ESPN para toda Sudamérica y la aplicación de streaming Star Plus.

Argentina: ESPN 2, Star+

Chile: ESPN 2, Star+

Colombia: ESPN 2, Star+

Ecuador: ESPN 2, Star+

Paraguay: ESPN 2, Star+

Perú: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN 2, Star+

Venezuela: ESPN 2, Star+

Liverpool vs. Wolves vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Cómo ver Liverpool vs. Wolves ONLINE GRATIS

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Wolves por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Cómo ver Liverpool vs. Wolves vía Star Plus

Para acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Wolves, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.