Revelan el mensaje de WhatsApp que le envió Mbappé al presidente del Real Madrid

Cuando los principales medios daban por hecho la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, la historia dio un giro de 180 grados, pues el francés eligió quedarse en el Paris Saint-Germain por las próximas 3 temporadas. Según informó L’Equipe esta mañana, el campeón del mundo en Rusia 2018 le comunicó al presidente Florentino Pérez su decisión de pemanecer en el Parque de los Príncipes.

De acuerdo a El Chiringuito, Kylian Mbappé le envió un mensaje de WhatsApp al mandamás del Real Madrid, quien finalmente le extendió sus palabras al plantel merengue en el final de temporada de LaLiga.

A través del periodista deportivo español Josep Pedrerol, el mismo medio reveló cuáles fueron las palabras del delantero de 23 años al presidente blanco, quien no solo se mostró cariñoso, sino también les deseo suerte en la próxima final que disputarán ante el Liverpool.

“ Le comunico que he decidido quedarme en el PSG. Quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Madrid, el club del que he sido fan desde pequeño. Espero que sea comprensivo con mi decisión y mucha suerte en la final de la Champions League ”, fueron las palabras de Mbappé según Pedrerol.

¿Cuál sería el contrato de Kylian Mbappé?

Según L’Equipe, el PSG le dio el control total al francés para el proyecto deportivo que piensan armar en el conjunto parisino, además de una suma fuerte de dinero por las próximas 3 temporadas.