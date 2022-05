¡Oficial! Paris Saint-Germain confirmó la renovación de Kylian Mbappé

En la previa del partido ante el Metz por la Ligue 1, Paris Saint-Germain confirmó la renovación de Kylian Mbappé hasta el 2025. Con un video grabado sobre el Parque de los Príncipes, el club francés hizo oficial la continuidad del campeón del mundo.

Tras varios días de tensión por su posible fichaje con el Madrid y la oferta del PSG, el exjugador del Mónaco decidió quedarse en el club parisino para luchar por todos los títulos. “Siempre dije que París es mi hogar. Quiero ganar el trofeo que todos queremos”, señaló Mbappé en referencia a la Champions League.

Fiesta en París

El presidente del cuadro parisino, Nasser Al-Khelaif, fue el encargado de anunciar la renovación del Mbappé en el campo de juego del Parque de los Príncipes. “Hoy tengo una muy buena noticia que darles”, señaló el directivo antes de darle la camiseta especial con el número 2025 al delantero de 23 años.

El chat entre Florentino y Mbappé

En las últimas horas, el periodista español Josep Pedrerol reveló la conversación que tuvo Mbappé con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en la que le reveló su decisión de renovar en el PSG.

“Le comunico que he decidido quedarme en el PSG. Quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Madrid, el club que he sido fan desde pequeño”, indicó el comunicador en su programa.