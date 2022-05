Tomás Roncero explota contra Kylian Mbappé: “Has elegido ser un perdedor”

Definió su futuro. Este sábado 21 de mayo se conoció que Kylian Mbappé decidió renovar su contrato con el PSG por las próximas tres temporadas. Según los medios internacionales, el atacante francés rechazó la oferta final del Real Madrid para permanecer en el cuadro parisino.

Ante ello, Tomás Roncero, periodista español del diario AS, criticó al futbolista galo y tuvo fuertes comentarios en su contra. “ Bienvenido al club de los futbolistas que son multimillonarios, pero que son unos perdedores genéticos y vocacionales. Has perdido la oportunidad de tu vida de ser feliz. Vas a ser inmensamente rico, el futbolista más rico de la historia del fútbol”, indicó en un video publicado en las redes sociales de AS.

Además, el comunicador calificó como “perdedor” al artillero. “ Fácil es quedarte en la zona de confort, eso hacen los perdedores. La vida es dura Kylian, has elegido ser un perdedor. Vas a ser más rico, pero más perdedor deportivamente. Felicidades Kylian por ser tan rico y tan pobre a la vez”, manifestó.

Mbappé envió mensaje al presidente del Real Madrid

Por otro lado, el periodista español Josep Pedrerol reveló que Kylian Mbappé envió un mensaje a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, para comunicarle su decisión.