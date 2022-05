La mamá de Mbappé rompe su silencio tras acusaciones sobre no tener ‘palabra’ con el Madrid

Tras los distintos reportes de medios europeos sobre la renovación de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain, la mamá del campeón del mundo respondió una fuerte acusación que un usuario hizo en Twitter sobre el quiebre de un posible acuerdo del francés con el Madrid.

“En el fútbol están los que respentan la palabra dada... y después está Mbappé”, colocó el periodista francés Federic Hermel. La mamá de Mbappé no se quedó callada y fue con todo en contra del comunicador: “ Cuando no sabemos nos callamos... nunca se dio un acuerdo ”.

Así fue la respuesta de la mamá de Mbappé. Foto: captura Twitter/ lamari fayza.

Como se recuerda, la madre del exdelantero del Mónaco ha estado muy inmersa en la decisión de su hijo. Además, hace unos días señaló que las propuestas, tanto del Madrid como del Paris, eran similares. “Las dos ofertas, la del PSG y la del Real Madrid, son casi idénticas. En el Real, mi hijo tendrá el control de sus derechos de imagen. Ahora esperaremos su decisión. Las dos ofertas no difieren mucho y estamos esperando a que Mbappé elija lo que él quiera ”, le dijo a Kora Plus.

El chat entre Florentino y Mbappé

En las últimas horas, el periodista español Josep Pedrerol, reveló la conversación que tuvo Mbappé con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, donde le reveló su decisión de renovar en el PSG.

“Le comunico que he decidio quedarme en el PSG. Quiero agadecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Madrid, el club que he sido fan desde pequeño”, indicó el comunicador en su programa.