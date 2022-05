Charles Leclerc se quedó con la pole del GP de España con tan solo una vuelta de clasificación

Charles Leclerc sigue mostrando su gran nivel en la presente temporada de la Fórmula 1 con una nueva pole, esta vez en el Gran Premio de España. El monegasco hizo un tiempo de 1:18.750, con lo que superó a Max Verstappen (1:19.073) y a su compañero Carlos Sainz (1:19.166).

Lo que más llamó la atención del tiempo del piloto de Ferrari fue que logró esta marca en solo una vuelta cronometrada, ya que en su primer intento perdió el control del auto y tuvo que retirarse a boxes. “ Cometí un error al principio de la Q3 y solo tuve una vuelta, pero fue extremadamente bien y lo logré. El coche está increíble”, comentó Leclerc.

Así quedaron los tiempos de la clasificación en el GP de España. Foto: F1.

La segunda gran sorpresa de la jornada fue el desempeño de los pilotos de Mercedes. Tanto George Russel como Lewis Hamilton han mejorado su rendimiento y se colocaron en el puesto cuatro y seis, respectivamente.

Esta es la parrilla de partida para la carrera en Barcelona. Foto: F1.

¿Cuándo es la carrera del GP de España?

La carrera a realizarse en el Circuito de Barcelona-Cataluña está programada para este domingo 22 de mayo a las 8.00 a. m. (hora peruana). La competencia correspondiente a la fecha seis del campeonato mundial de la F1 tendrá 66 vueltas.

¿Dónde ver GP de España por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del GP de España por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.