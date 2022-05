Alianza Lima vs. Deportivo Municipal EN VIVO: ¿cómo seguir el duelo de la Liga 1 vía Gol Perú?

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal EN VIVO Y EN DIRECTO se miden este domingo 22 de mayo desde las 11.00 a. m. por la fecha 15 de la Liga 1 2022. El encuentro se disputará en el estadio Iván Elías Moreno y la transmisión estará a cargo de Gol Perú. Asimismo, podrás seguir el relato del minuto a minuto de este y otros partidos de hoy a través de La República; aquí encontrarás todos los goles del cotejo y las jugadas destacadas.

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Deportivo Municipal ¿Cuándo juegan? Domingo 22 de mayo ¿A qué hora? 11.00 a. m. ¿Dónde? Estadio Iván Elías Moreno ¿En qué canal? GolPerú

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal: la previa

Ganar para soñar. Tras la eliminación en Copa Libertadores, Alianza Lima buscará centrarse en el tramo final del Torneo Apertura de la Liga 1. Los blanquiazules llevan una racha de seis triunfos consecutivos y buscarán ampliar este registro ante Deportivo Municipal.

Los dirigidos por Carlos Bustos se ubican en la sexta casilla con 23 unidades; sin embargo, cuentan con un duelo pendiente ante Sport Huancayo, por lo que si mantienen su rendimiento podrían alcanzar al líder Melgar.

Por su parte, la Academia buscará recuperar el camino en el torneo local. ‘Muni’ fue uno de los animadores en el arranque, pero en las últimas jornadas tuvo un bajón y cayó hasta el noveno lugar.

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal: últimos enfretamientos

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Deportivo Municipal?

El duelo entre Alianza Lima vs. Deportivo Municipal por la Liga 1 2022 está pactado para este domingo 22 de mayo desde las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Iván Elías Moreno.

Perú: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

España: 5.00 p.m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Deportivo Municipal?

La transmisión del Alianza Lima vs. Deportivo Municipal estará a cargo de GolPerú, canal exclusivo deMovistar. También podrás seguir todas las incidencias vía streaming a través de la aplicación Movistar Play.

¿Qué canal es Gol Perú?

Aquí te dejamos la lista de canales con la señal de GolPerú para que disfrutes del enfrentamiento entre Alianza Lima vs. Deportivo Municipal por la Liga 1.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Deportivo Municipal ONLINE GRATIS?

Si no puedes seguir el Alianza Lima vs. Deportivo Municipal por Movistar Play, no te preocupes, ya que podrás hacerlo en la web de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del compromiso con la recopilación al instante de todos los goles y las jugadas destacadas.

¿Dónde van a jugar Alianza Lima vs. Deportivo Municipal?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Deportivo Municipal se disputará en el Estadio Iván Elías Moreno. Dicho recinto es utilizado por los ediles para sus choques de local y cuenta con una capacidad para albergar a más de 10.000 espectadores.