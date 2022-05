¿Dónde ver el partido Nacional vs. Albion por el fútbol uruguayo?

Ver Nacional vs. Albion EN VIVO y DIRECTO este sábado 21 de mayo por la decimotercera jornada del Apertura 2022 de Uruguay. El duelo comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Gran Parque Central de la ciudad de Montevideo.

Nacional vs. Albion: ficha del partido

Apertura 2022 - Fecha 13 Nacional vs. Albion ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 21 de mayo de 2022 ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Gran Parque Central ¿Dónde lo transmiten? Gol TV, Star+

¿A qué hora juegan Nacional vs. Albion?

La transmisión del encuentro entre Nacional vs. Albion EN VIVO empezará a partir de las 3.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite Nacional vs. Albion?

El partido EN VIVO entre Nacional vs. Albion será transmitido por la señal de GolTV para toda Sudamérica.

¿Qué canal es GolTV?

Aquí te enseñamos la lista de canales con la señal de GolTV para Perú.

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

¿Dónde ver Nacional vs. Albion por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Nacional vs. Albion por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Nacional vs. Albion?

El encuentro Nacional vs. Albion se disputará en el Estadio Gran Parque Central. Este coloso deportivo se encuentra en la ciudad de Montevideo, fue inaugurado el 25 de mayo de 1900 y tiene capacidad para albergar a 34.000 espectadores.