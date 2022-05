[En vivo] Gran Premio de España: ¿a qué hora ver la carrera de la Fórmula 1?

Gran Premio de España EN VIVO se corre este domingo 22 de mayo por la sexta fecha del campeonato de la Fórmula 1. La carrera está programada para las 8.00 a. m. (hora peruana) y será transmitida por la señal de Star Plus. En caso no puedas ver la prueba bajo esa señal, La República Deportes tendrá una transmisión online de la competencia, con todo lo que suceda en las vueltas, videos de los adelantamientos, declaraciones y el resumen.

GP de España: ficha de la carrera

Carrera GP de España Fecha Domingo 22 de mayo Hora 8.00 a. m. (hora peruana) Canal Star Plus Lugar Circuito de Barcelona- Cataluña

GP de España: previa de la carrera

Charles Leclerc sigue mostrando su gran nivel en la presente temporada de la Fórmula 1 con una nueva pole, esta vez en el Gran Premio de España. El monegasco hizo un tiempo de 1:18.750, con lo que superó a Max Verstappen (1:19.073) y a su compañero Carlos Sainz (1:19.166).

Lo que más llamó la atención del tiempo del piloto de Ferrari fue que logró esta marca en solo una vuelta cronometrada, ya que en su primer intento perdió el control del auto y tuvo que retirarse a boxes. “Cometí un error al principio de la Q3 y solo tuve una vuelta, pero fue extremadamente bien y lo logré. El coche está increíble”, comentó Leclerc.

La segunda gran sorpresa de la jornada fue el desempeño de los pilotos de Mercedes. Tanto George Russel como Lewis Hamilton han mejorado su rendimiento y se colocaron en el puesto cuatro y seis, respectivamente.

Así quedaron los tiempos de la clasificación en el GP de España. Foto: F1.

¿A qué hora es el Gran Premio de España 2022 por la Fórmula 1?

Perú: 8.00 a. m.

Colombia: 8.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

Estados Unidos: 8.00 a. m. (ET) / 5.00 a. m. (PT)

México: 8.00 a. m.

Costa Rica: 7.00 a. m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Chile: 9.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Venezuela: 9.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

Italia: 3.30 p. m.

Francia: 3.30 p. m.

Alemania: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Gran Premio de España 2022 EN VIVO ONLINE GRATIS?

Perú: ESPN y Star Plus

Argentina: ESPN y Star Plus

Bolivia: ESPN y Star Plus

Chile: ESPN y Star Plus

Colombia: ESPN y Star Plus

Ecuador: ESPN y Star Plus

Paraguay: ESPN y Star Plus

España: DAZN.

México: Televisa Deportes

Estados Unidos: ESPN

Uruguay: ESPN y Star Plus

Venezuela: ESPN y Star Plus.

¿Cómo ver Gran Premio de España 2022 ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de la carrera Gran Premio de España 2022 por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el GP de España 2022?

Para acceder a Star Plus y ver el Gran Premio de España 2022, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

PUEDES VER: Charles Leclerc demuestra sus habilidades con el Ferrari 312 T4 de Gilles Villeneuve

GP de España: grilla de partida

Charles Leclerc y Max Verstappen ocupan la primera fila de partida del Gran Premio de España 2022.

Esta es la parrilla de partida para la carrera en Barcelona. Foto: F1.

GP de España: últimos ganadores

2021: Lewis Hamilton.

2020: Lewis Hamilton.

2019: Lewis Hamilton.

2018: Lewis Hamilton.

2017: Lewis Hamilton.

¿Dónde corren el GP de España?

El circuito de Barcelona-Cataluña recibirá por trigesimosegunda vez el GP de España. La pista tiene una dimensión de 4,675 km y carrera está pactada para 66 vueltas.

Tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la F1

Charles Leclerc lidera el campeonato de pilotos tras cinco carreras disputadas.

Así quedó la tabla de pilotos tras el GP de Miami. Foto: F1.

Tabla de posicones del campeonato de escuderías de la F1