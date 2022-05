AC Milan vs. Sassuolo: ¿cómo ver el partido por la Serie A de Italia 2021-2022?

AC Milan vs. Sassuolo se enfrentan EN VVIVO este domingo 22 de mayo, a las 11 a.m., por la jornada 38 de la Serie A de Italia 2021-2022. Este duelo se disputará en el MAPEI Stadium y contará con la transmisión de ESPN 3 y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

AC Milan vs. Sassuolo: ficha del partido

Partido AC Milan vs. Sassuolo ¿Cuándo juegan? Domingo 22 de mayo ¿Qué canal transmite ESPN 3 y Star Plus ¿A qué hora juegan? 11 a. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? MAPEI Stadium

AC Milan vs. Sassuolo: posibles alineaciones

AC Milan : Mike Maignan; Davide Calabria, Pierre Kalulu Kyatengwa, Fikayo Tomori, Theo Hernández; Sandro Tonali, Franck Kessie, Alexis Saelemaekers, Rade Krunic, Rafael Leao; Olivier Giroud. DT : Stefano Pioli.

Sassuolo: Andrea Consigli; Mert Müldür, Vlad Chiriches, Gianmarco Ferrari, Rogerio; Davide Frattesi, Matheus Henrique, Domenico Berardi, Giacomo Raspadori, Hamed Junior Traore; Gianluca Scamacca. DT: Alessio Dionisi.

¿A qué hora juegan AC Milan vs. Sassuolo?

Perú: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

¿Qué canal transmite AC Milan vs. Sassuolo?

El duelo por la Serie A de Italia tendrá la transmisión ONLINE de Star Plus y ESPN 3 por televisión. Conoce los canales a sintonizar, cómo acceder a la plataforma de streaming y ver el partido GRATIS ONLINE.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el AC Milan vs. Sassuolo?

Para acceder a Star Plus para ver el AC Milan vs. Sassuolo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver AC Milan vs. Sassuolo ONLINE GRATIS?

Si deseas ver AC Milan vs. Sassuolo de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

¿Dónde juegan AC Milan vs. Sassuolo?

El duelo de AC Milan vs. Sassuolo se jugará en el MAPEI Stadium, ubicado en la ciudad de Reggio Emilia, Italia.