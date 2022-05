➤ Barcelona vs. Olympique de Lyon: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

¿Dónde ver Barcelona vs. Lyon? | Hoy, sábado 21 de mayo, FC Barcelona y Olympique de Lyon se enfrentarán por la final de la UEFA Women’s Champions League 2022. El duelo comenzará a las 12.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Allianz Stadium de la ciudad de Turín. La transmisión del minuto a minuto podrás verla vía La República Deportes.

El vigente campeón de la Champions League Femenina va en busca del doblete este fin de semana frente al siete veces ganador del título, que aspira a recuperar el trono perdido la temporada pasada.

La final Barcelona vs. Olympique de Lyon por la Champions League Femenina se disputará en Turín. Foto: UEFA

¿Cómo llega Barcelona ante Lyon?

El Barça llegó a Turín tras un recorrido impecable en esta edición de la Liga de Campeones Femenina con una única derrota en la vuelta de semifinales frente al Wolfsburgo 2-0, sin consecuencias gracias a la victoria 5-1 en la ida en el Camp Nou.

Las azulgranas alzaron su primer título europeo en su segundo intento tras perder en la primera final de su historia contra las francesas en 2019 (4-1) en Budapest. Las catalanas tienen ahora la ocasión del doblete en su tercera final en cuatro años y de la revancha ante las francesas.

¿Cómo llega Lyon ante Barcelona?

Las lionesas ostentan el mayor número de Champions, con seis títulos en las últimas diez temporadas, en las que han jugado nueve finales, pero la pasada campaña no pudieron defender su corona en un año negro. La primera final desde 2010 a la que no llegó el Olympique se la llevó el Barça al vencer al Chelsea 4-0 en Gotemburgo.

Las francesas encabezan su campeonato doméstico, que tienen prácticamente amarrado, y aspiran a un doblete Liga-Champions tras recuperar a la noruega Ada Hegerberg, máxima goleadora histórica de la competición. La noruega, primer Balón de Oro femenino en 2018, volvió a la competición tras veinte meses lesionada.

Con información de AFP.

Barcelona vs. Lyon: ficha del partido

Barcelona vs. Olympique de Lyon UEFA Women’s Champions League 2022 ¿Cuándo juegan? Sábado 21 de mayo ¿Dónde? Allianz Stadiumde Turín ¿A qué hora? 12.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DAZN

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Lyon por la UEFA Women’s Champions League 2022?

Perú: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Estados Unidos: 1.00 p. m. (ET) / 10.00 a. m. (PT)

México: 12.00 p. m.

Costa Rica: 11.00 a. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Italia: 7.00 p. m.

Francia: 7.00 p. m.

Alemania: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Lyon EN VIVO ONLINE GRATIS?

Barcelona vs. Lyon en Perú: DAZN

Barcelona vs. Lyon en España: DAZN, TV3, TVE La 1, Futbol TV España, RTVE.es

Barcelona vs. Lyon en Francia: Molotov, TMC, Free

Barcelona vs. Lyon en Argentina: DAZN

Barcelona vs. Lyon en Bolivia: DAZN

Barcelona vs. Lyon en Brasil: DAZN

Barcelona vs. Lyon en Colombia: DAZN

Barcelona vs. Lyon en Costa Rica: DAZN

Barcelona vs. Lyon en Ecuador: DAZN

Barcelona vs. Lyon en Alemania: DAZN1, DAZN

Barcelona vs. Lyon en Italia: DAZN

Barcelona vs. Lyon en México: DAZN

Barcelona vs. Lyon en Paraguay: DAZN

Barcelona vs. Lyon en Reino Unido: ITV 4, The ITV Hub

Barcelona vs. Lyon en Estados Unidos: DAZN

Barcelona vs. Lyon en Uruguay: DAZN

Barcelona vs. Lyon en Venezuela: DAZN.

¿Cómo ver Barcelona vs. Lyon ONLINE GRATIS en Perú?

El partido Barcelona vs. Lyon por la final de la UEFA Women’s Champions League 2022 podrás seguirlo ONLINE GRATIS por internet a través del canal de Youtube del canal DAZN, una plataforma de streaming de deportes. El servicio estará libre de derechos para todo el país por medio de su página web.

¿Cómo ver Barcelona vs. Lyon EN VIVO?

Para que no te pierdas la transmisión del choque entre Barcelona vs. Lyon por internet, puedes sintonizar la señal de DAZN en la plataforma de YouTube, en el cual podrás acceder a todos los cotejos de la UEFA Women’s Champions League 2022 de manera GRATIS. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Barcelona vs. Lyon: posibles alineaciones

Barcelona : Paños; Torrejón, Paredes, Mapi León, Ouahabi; Losada, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Hermoso y Martens.

: Paños; Torrejón, Paredes, Mapi León, Ouahabi; Losada, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Hermoso y Martens. Olympique de Lyon: Endler; Carpenter, Renard, Mbock Bathy, Bacha; Henry, Egurrola, Horan; D Cascarino, Hegerberg y Macario.

Barcelona femenino: últimos partidos

Resultado Liga Fecha Barcelona 2-1 Atlético Madrid Primera Iberdrola 15/05/22 Rayo Vallecano 1-6 Barcelona Primera Iberdrola 08/05/22 Barcelona 5-1 Sevilla Primera Iberdrola 05/05/22 Wolfsburgo 2-0 Barcelona Champions League Femenina 30/04/22 Barcelona 5-1 Wolfsburgo Champions League Femenina 22/04/22

Lyon femenino: últimos partidos

Resultado Liga Fecha Lyon 2-0 Paris FC División 1 08/05/22 PSG 1-2 Lyon Champions League Femenina 30/04/22 Lyon 3-2 PSG Champions League Femenina 24/04/22 Fleury 91 1-2 Lyon División 1 17/04/22 EA Guingamp 0-2 Lyon División 1 03/04/22

¿Dónde se jugará el partido de Barcelona vs. Lyon?

El lugar donde se disputará el Barcelona vs. Lyon por la final de la UEFA Champions League Femenina 2022 es el Estadio Juventus, ubicado en la ciudad de Turín, región de Piamonte, Italia.