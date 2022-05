¿Cómo ver el Alianza Lima vs. Deportivo Municipal EN VIVO? Se enfrentan por la Liga 1 2022

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Deportivo Municipal EN VIVO EN DIRECTO? Blanquiazules y ediles protagonizarán un partidazo este domingo 22 de mayo, desde las 11.00 a. m. (hora peruana), en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. El encuentro estará a cargo de GolPerú, canal exclusivo de la señal Movistar y podrás seguirlo ONLINE GRATIS en Movistar Play y en la web de La República Deportes.

Alianza Lima tiene la gran chance de recortar distancias con el líder del Torneo Apertura. De momento, los blanquiazules están ubicados en la sexta casilla con 23 unidades, a 5 de Melgar, que está en el primer lugar. Por su parte, Deportivo Municipal marcha en la novena casilla con 20 puntos.

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal: previa del partido

En Alianza Lima quieren voltear la página de la dura eliminación de la Copa Libertadores. En la semana, los íntimos cayeron 2-0 ante Fortaleza y quedaron últimos en su grupo con solo 1 punto, sin chance a nada. El torneo sudamericano en el que cerrarán su participación ante River Plate en la última fecha de la fase de grupos.

Sin embargo, si bien en el plano internacional no han conseguido un buen resultado, pasa todo lo contrario en el plano local, ya que vienen de seis victorias de manera consecutiva.

Los dirigidos por Carlos Bustos se hicieron fuertes tanto de locales como visitantes y sumaron 23 puntos. Pasaron de no pelear por el Torneo Apertura a estar a 5 puntos del líder, Melgar.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Deportivo Municipal?

El partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Municipal se llevará a cabo este domingo 22 de mayo, desde las 11.00 a. m. (hora peruana), en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Para este compromiso, no habrá hinchas visitantes. En la noche del último viernes 20 de mayo, el Club Deportivo Municipal sacó un comunicado en el que señalaba que, por disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP), no se dejarán entrar a hinchas con vestimenta de Alianza Lima.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Deportivo Municipal?

La transmisión del Alianza Lima vs. Deportivo Municipal estará a cargo de GolPerú, canal 14 y 714 en HD de la señal de Movistar. También podrás seguirlo ONLINE GRATIS en la aplicación Movistar Play.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Deportivo Municipal ONLINE GRATIS?

Si es que no tienes las herramientas para seguir el encuentro entre Alianza Lima vs. Deportivo Municipal, no te preocupes, ya que la web de La República Deportes te llevará todas las incidencias y el minuto a minuto. Precisamente en esta nota encontrarás toda la información necesaria para ver el duelo por la Liga 1 2022.