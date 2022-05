Hernán Barcos sobre Waldir Saenz: “Me lo encontré y no dijo nada, se escondía”

Un nuevo capítulo se ha escrito en la pólemica entre Hernán Barcos y Waldir Saenz. En esta oportunidad, el delantero argentino respondió una publicación, de la página de hinchas “Los de Oriente”, que se refería al comportamiento del goleador histórico blanquiazul en las últimas semanas.

Este fue el texto del fan page 'Los de Oriente'. Foto: Los de Oriente/Twitter.

En una publicación titulada “Nadie, nadie, por encima del club”, el fan page dio su punto de vista sobre el comportamiento de Waldir y lo que significa ser un histórico para el cuadro blanquiazul. Tras este texto, Barcos publicó un tweet refiriéndose a la vez que se encontró con el exfutbolista íntimo .

“Claros y objetivos. Alianza Lima por encima de cualquiera. Yo dejaría esto de lado porque no tiene argumentos. Tuve la oportunidad de encontrarlo y no me dijo nada, al contrario se quería ir, se escondía. Yo nunca tuve problemas con nadie, en toda mi carrera. Ejemplos hablan”, escribió el exjugador del Gremio.

Así se refirió Barcos sobre Waldir Saenz. Foto: Hernán Barcos/Twitter.

PUEDES VER: LaLiga denuncia al PSG por la renovación de Kylian Mbappé

¿Qué fue lo último que dijo Waldir Saenz a Barcos?

Tras la victoria de Alianza ante la San Martín de hace unas semanas, se generó una polémica, debido a que Waldir criticó el juego del cuadro íntimo e indicó que no debió cobrarse el penal con el que ganó el equipo victoriano. Ante ello, Barcos respondió un tweet de un seguidor que preguntabaa que “si Waldir era un mal tipo o es un imb****”. “Las 2″, respondió el ‘Pirata’.

Tras ello, Waldir Sáenz no tardó en responderle. “Me tiene sin cuidado lo que diga Barcos, a mí me preocupa lo que haga Alianza y Barcos no es Alianza. Yo tengo 178 goles, no voy a estar hablando y respondiendo a un tipo que tiene 10 goles. Este muchacho mejor que se dedique a hacer goles para no ser la burla de los 27 o 28 partidos sin ganar en la Copa Libertadores”, sostuvo en una entrevista para Willax.