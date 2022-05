Qatar 2022: ¿Paolo Guerrero apunta al repechaje?

El último martes 17 de mayo, Paolo Guerrero llegó a Lima luego de culminar su proceso de recuperación en la rodilla, en los Estados Unidos. La llegada del ‘Depredador’ llamó la atención de los hinchas y medios, ya que su arribo se dio en la semana de la convocatoria.

Hoy, al mediodía, el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, anunciará la lista de convocados para el partido de repechaje rumbo a Qatar 2022. Precisamente, a pocas horas de este anuncio, el delantero de 38 años declaró a los medios cuando salía de su entrenamiento en la Videna.

El exjugador de Flamengo fue consultado acerca de una posible convocatoria del ‘Tigre’. Si bien desconoció un posible llamado, aseguró estar recuperado de su lesión.

“No sé si me van a llamar o no. Yo me mantengo en actividad porque necesito volver a jugar. El doctor me dio el alta médica para entrenar y me estoy poniendo bien. Hice trabajos reducidos y con pelota”, sostuvo.

Pese a que no ha tenido actividad futbolística desde el 8 de octubre del 2021, cuando Perú ganó 2-0 a Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, el capitán de la selección peruana enfatizó que esta no toma mucho tiempo, dando un claro mensaje que no se ve fuera del repechaje.

“Se los había anticipado, la rodilla me está respondiendo bien. Toca continuar trabajando. He venido a trabajar. De la rodilla, clínicamente, estoy bien. Lo del ritmo futbolístico es rápido. Cuando uno tiene años jugando, se puede recuperar rápido”, sostuvo.

Por otro lado, Paolo Guerrero expresó sus ganas de volver a jugar de manera profesional, por lo que confesó que su representante ya está evaluando las ofertas de los clubes donde podría aportar su cuota goleadora.

“Mi representante está viendo todo eso, le di una apurada para que me consiga rápido un equipo y me encuentro preparándome para ello. Mi vida y mi pasión es el fútbol. Es algo que no se puede dejar de hacer. No puedo estar sin jugar, me tenía muy triste. Ahora, me da alegría verme corriendo, pateando y eso es porque quiero volver a jugar”, concluyó.

Guerrero arribó de EE. UU. a pocos días que Gareca haga pública la convocatoria para el partido de repechaje. Foto: Omar Coca/ URPI-LR

Recordemos que el máximo goleador de la selección peruana, con 38 tantos, lleva más de 200 días sin disputar un partido de manera oficial. ¿La selección peruana le brindará esa oportunidad? Hoy lo sabremos al mediodía en la conferencia de prensa de Ricardo Gareca.

Sorpresas en la convocatoria de la ‘Bicolor’

El técnico Ricardo Gareca anunciará hoy la lista de convocados. La cita es al mediodía en la Videna. La nómina final estaría comprendida entre 25 y 30 futbolistas.

Entre las novedades estarían los jugadores de Melgar: Luis Iberico, Paolo Reyna y Alejandro Ramos. Además, Jairo Concha (Alianza Lima) y Jesús Castillo (S. Cristal).

Por otra parte, se daría el retorno de Pedro Aquino, Paolo Guerrero (recuperados de lesión) y Raúl Ruidíaz, goleador con el Seattle Sounders.