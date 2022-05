➤ TRANSMISIÓN EN VIVO Mavericks vs. Warriors HOY: sigue las finales de la Conferencia Oeste

VER AQUÍ Mavericks vs. Warriors HOY, viernes 20 de mayo, por el Juego 2 de las Finales de Conferencia Oeste de los NBA Playoffs 2022. El duelo comenzará a las 8.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Chase Center de la ciudad de San Francisco.

Mavericks vs. Warriors EN VIVO: punto a punto

Equipo 1Q 2Q 3Q 4Q Total Dallas Mavericks - - - - - Golden State Warriors - - - - -

Mavericks vs. Warriors: alineaciones confirmadas

Warriors:

Alineación Warriors. Foto: Twitter Warriors

¿Cómo llega Mavericks ante Warriors?

Los Mavs no pudieron con Steph Curry y compañía en su estreno en la serie este último miércoles. Así, perdieron por un contundente marcador: 112-87. Su estrella Luka Doncic hizo todo lo que estuvo en sus manos y terminó con 20 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias, el segundo mejor jugador del partido, solo por detrás de ‘The Golden Boy’.

Stephen Curry fue la figura de los Golden State Warriors ante Dallas Mavericks. Foto: AFP

En este inicio de la eliminatoria, los de Dallas no estuvieron tan finos como sí anduvieron en el séptimo encuentro contra Phoenix Suns. La joven perla eslovena solamente acertó seis tiros de los 18 que probó, y perdió siete balones. La presencia y participación de Doncic es imprescindible para que Mavericks tenga alguna chance.

¿Cómo llega Warriors ante Mavericks?

La franquicia que dirige Steve Kerr se estrenó con el pie derecho contra los Mavs y ganaron cómodamente con un Steph Curry que terminó con una estadística de 21 puntos, 12 rebotes y cuatro asistencias . “Vamos a necesitar el mismo esfuerzo tres veces más para batir a este equipo. Son un equipo muy bueno. Tenemos mucho trabajo por delante”, sostuvo.

Luka Doncic hizo 20 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias ante los Warriors. Foto: AFP

Nos obstante, no fue el único que brilló, ya que con 19 puntos, cinco rebotes y tres asistencias, Andrew Wiggins fue el segundo mejor de los Golden State Warriors. Los históricos Klay Thompson y Draymond Green no destacaron como en otras ediciones, pero igualmente complicaron a los visitantes.

Mavericks vs. Warriors: ficha del partido

Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors NBA Playoffs 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 20 de mayo ¿Dónde? Chase Center de San Francisco ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Star Plus

PUEDES VER: Warriors inició las Finales del Oeste con un sólido triunfo sobre Mavericks

Programación y fixture de las Finales de la Conferencia Oeste

Partido/Resultados Fecha Lugar Canal Juego 1 Dallas Mavericks 87-112 Golden State Warriors 18 de mayo Chase Center de San Francisco ESPN y TNT Juego 2 Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors 20de mayo Chase Center de San Francisco ESPN y TNT Juego 3 Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks 22 de mayo American Airlines Center de Dallas ESPN y TNT Juego 4 Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks 24 de mayo American Airlines Center de Dallas ESPN y TNT Juego 5 Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors 26 de mayo Chase Center de San Francisco ESPN y TNT Juego 6 (Podría no jugarse) Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks 28 de mayo American Airlines Center de Dallas ESPN y TNT Juego 7 (Podría no jugarse) Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors 30 de mayo Chase Center de San Francisco ESPN y TNT

¿A qué hora juegan Mavericks vs. Warriors por las Finales de Conferencia de NBA?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m. (ET) / 6.00 p. m. (PT)

México: 8.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 3.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 3.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 3.00 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Mavericks vs. Warriors EN VIVO ONLINE GRATIS?

Mavericks vs. Warriors en Perú: Star Plus y NBA League Pass

Mavericks vs. Warriors en Estados Unidos: ESPN, TNT, NBA TV y NBA League Pass

Mavericks vs. Warriors en Argentina: Star Plus y NBA League Pass

Mavericks vs. Warriors en Bolivia: Star Plus y NBA League Pass

Mavericks vs. Warriors en Chile: Star Plus y NBA League Pass

Mavericks vs. Warriors en Colombia: Star Plus y NBA League Pass

Mavericks vs. Warriors en Ecuador: Star Plus y NBA League Pass

Mavericks vs. Warriors en México: ESPN 2, Star Plus y NBA League Pass

Mavericks vs. Warriors en Paraguay: Star Plus y NBA League Pass

Mavericks vs. Warriors en Uruguay: Star Plus y NBA League Pass

Mavericks vs. Warriors en Venezuela: Star Plus y NBA League Pass

Mavericks vs. Warriors en España: Movistar +, NBA League Pass.ywhere, Sky HD.

¿Cómo ver Mavericks vs. Warriors Heat ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Mavericks vs. Warriors por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Mavericks vs. Warriors?

Para acceder a Star Plus y ver el Mavericks vs. Warriors debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que disfrutes de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas que pertenecieron a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Dónde se jugará el partido de Mavericks vs. Warriors?

El lugar donde se disputará el Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors por el tercer juego de las Finales de Conferencia Oeste de la NBA 2022 es en el Chase Center, ubicado en la ciudad de San Fracisco, estado de California, Estados Unidos.