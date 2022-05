Pochettino señaló que tiene información sobre Mbappé, pero sería un asunto de Kylian con el club

En la previa del último partido de la temporada del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino fue consultado sobre el tema más polémico del momento: el futuro de Kylian Mbappé. Si bien no dejó clara la situación del internacional francés, señaló que tiene alguna información de lo que podría pasar.

“No conozco la decisión de Mbappé. Es un tema personal de él con el club. Hay muchas informaciones y rumores. Siempre respetando a Kylian, quien termina contrato esta temporada. Son el club y el jugador los que deben abordar estos temas. Tengo información, pero no soy el indicado para hacer una declaración que compete a las dos partes, sobre todo al jugador”, indicó el entrenador argentino.

Kylian Mbappé acaba contrato en el próximo mes y aún no decide dónde jugará. Foto: EFE

Asimismo, el exestratega del Tottenham indicó que tiene el deseo de ver a Mbappé muchos años más en el club y está a la expectativa de su decisión.

“Mi deseo es que Kylian esté muchos años en el PSG. Como no puedo mentir, no sé lo que va a pasar. Tampoco sé cuándo se pronunciará o cómo será. No sabemos nada. Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar”, manifestó.

¿Pochettino seguirá en Paris?

Tras los rumores de su posible salida del cuadro francés, Pochettino comentó que es algo que ve lejano, ya que todavía tiene contrato con el club.