[GolPerú EN VIVO] Universitario vs. Sporting Cristal, Liga 1 2022: ¿cuándo y a qué hora ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Universitario vs. Sporting Cristal. Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 15 de la Liga 1 2022 este sábado 21 de mayo. El duelo iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de GolPerú. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

En Vivo: Universitario vs. Sporting Cristal PREVIA 19:11 Posible equipo titular de Sporting Cristal Roberto Mosquera habría definido el once inicial para el duelo contra Universitario de Deportes. El equipo titular sería con Duarte; Lora, Chávez, Merlo, Lutiger; Castillo, Calcaterra, Yotún; Gonzales, Ávila y Olivares. 18:03 Precio de entradas para el Universitario vs. Sporting Cristal El cuadro crema dio a conocer los precios de los boletos para asistir al encuentro contra Sporting Cristal. 16:57 Sporting Cristal quedó listo para jugar contra Universitario El cuadro celeste realizó su último entrenamiento previo al duelo ante Universitario de Deportes. 16:52 Lista de concentrados de Universitario de Deportes Estos serían los 20 futbolistas concentrandos del cuadro crema para enfrentar a Sporting Cristal: Agüero, Alfageme, Alonso, Barco, Barreto, Cabanillas,Carvallo,Cayetano, Guzmán, Larios, Polo, Quina, Quintero, Quispe, Romero, Santillán, Succar, Valera, Vilca y Zevallos.

Universitario vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Liga 1 2022 Universitario vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Sábado 21 de mayo ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Monumental ¿En qué canal? GolPerú

El duelo entre Universitario vs. Sporting Cristal por la Liga 1 2022 está pactado para este sábado 21 de mayo desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sporting Cristal

La transmisión del Universitario vs. Sporting Cristal estará a cargo de GolPerú (14 y 714 HD), canal exclusivo de la señal Movistar. También podrás seguir todas las incidencias vía streaming a través de la aplicación Movistar Play.

¿Dónde ver Universitario vs. Sporting Cristal ONLINE GRATIS?

Si no tienes las herramientas necesarias para seguir el Universitario vs. Sporting Cristal por cable, no te preocupes, ya que podrás hacerlo en la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás la información de este encuentro, así como el minuto a minuto y el mejor resumen de la fecha.

¿Dónde van a jugar Universitario vs. Sporting Cristal?

El encuentro entre Universitario vs. Sporting Cristal se disputará en el Estadio Monumental, el cual es conocido popularmente como el Monumental de Ate o el Monumental de la ‘U’. Además, es el recinto principal de Universitario de Deportes de la Primera División del Perú.