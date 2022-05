¡El más veloz! Charles Leclerc dominó las prácticas del Gran Premio de España

Charles Leclerc fue el más rápido en las dos sesiones de prácticas de este viernes 20 de mayo en el Gran Premio de España. Durante la P1, el piloto monegasco de Ferrari hizo un tiempo de 1:19.828, lo que superó lo alcanzado por su compañero Carlos Sainz (1:19.907) y su principal oponente de Red Bull Max Verstappen (1:20.164).

Así quedó la P1 en España. Foto: F1

En la P2, Mercedes dio la sorpresa. Leclerc logró comandar con un tiempo de 1:19.670, pero George Russell (1:19.787) y Lewis Hamilton (1:19.874) completaron el podio de la segunda sesión del día.

También se registró una buena actuación de Mercedes, que quiere recuperarse en uno de sus circuitos favoritos. Si bien el ritmo de carrera es su asignatura pendiente en la temporada, podrían luchar por un posible podio en la carrera del domingo.

Así quedó la P2 en España. Foto: F1

¿Cuándo es la carrera del GP de España?

La carrera a realizarse en el Circuito de Barcelona-Cataluña está programada para este domingo 22 de mayo a las 8.00 a. m. (hora peruana). La competencia correspondiente a la fecha seis del campeonato mundial de la F1 tendrá 66 vueltas.

¿Dónde ver GP de España por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del GP de España por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.