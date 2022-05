¿Cómo ver Benevento vs. Pisa EN VIVO, con Gianluca Lapadula, por la Serie B de Italia?

Benevento vs. Pisa EN VIVO se enfrentan este sábado 21 de mayo, a partir de las 11.00 a. m., por la vuelta de semifinales en los playoffs de ascenso de la Serie B de Italia. El duelo se disputará en el Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani y se podrá ver vía Nativa TV. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este encuentro, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y los videos de goles, ingresa a la web de La República Deportes.

Benevento vs. Pisa: ficha del partido

Partido Benevento vs. Pisa ¿Cuándo juegan? Sábado 21 de mayo ¿A qué hora? 11.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani ¿En qué canal? Nativa TV

¿A qué hora juegan Benevento vs. Pisa?

En Perú, el Benevento vs. Pisa se podrá seguir desde las 11.00 a. m. (6.00 p. m. de Italia). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Estados Unidos: 12.00 p. m. (ET) / 8.30 a. m. (PT)

Paraguay: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Italia: 6.00 p. m.

Benevento Calcio se ilusiona con su regreso a la Serie A de Italia. Por la vuelta de las semifinales de ascenso ante Pisa, el cuadro de Gianluca Lapadula buscará el pase a la final con la ventaja mínima en el global que obtuvo luego de su esforzada victoria en la ida.

El ‘Bambino’ marcó el único tanto para el 1-0 del primer duelo en esta llave. El delantero lleva ya 12 goles en el presente curso liguero y se mantiene como artillero de su equipo pese a haber pasado varios meses ‘congelado’ por decisión técnica.

Los rojiamarillos tendrán que tomar con pinzas el resultado a favor que manejan de forma parcial. Un empate, por cualquier marcador, le daría el pase; pero una derrota, así sea por 1-0, lo condenará a la eliminación por haber finalizado la etapa regular en lo más abajo de la tabla de posiciones.

En el historial reciente, Benevento y Pisa registran tres cruces por la temporada 2021-22. El saldo de estos enfrentamientos es de dos triunfos y una derrota para los brujos.

¿Qué canal transmite Benevento vs. Pisa?

En la televisión peruana, el canal Nativa TV tendrá a su cargo la transmisión del Benevento vs. Pisa por la señal abierta.

Argentina: Footters

Colombia: Footters

Perú: Nativa TV

Estados Unidos: Fox Soccer Plus

España: Footters

Italia: Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, SKY Go Italia, DAZN, Helbiz, NOW TV, Sky Sport 4K.

¿Dónde ver Benevento vs. Pisa por internet?

Para que no te pierdas el Benevento vs. Pisa por internet, sintoniza la cobertura vía Facebook que realizará la cuenta oficial del canal Nativa TV. En caso no tengas acceso a esta vía, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Benevento vs. Pisa

Benevento 1-0 Pisa | 17.05.22

Benevento 5-1 Pisa | 02.04.22

Pisa 1-0 Benevento | 21.11.21

Benevento 1-1 Pisa | 19.01.20

Pisa 0-0 Benevento | 23.08.19.

Posibles alineaciones de Benevento vs. Pisa

Benevento: Peleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Ionita, Calo, Acampora; Tello, Improta y Lapadula.

Pisa: Livieri; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Marín, Nagy, Mastinu, Benali; Puscas y Torregrossa.

¿Dónde juegan Benevento vs. Pisa?

El Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Pisa, será la sede para este compromiso. El recinto tiene capacidad para albergar a 25.000 espectadores.