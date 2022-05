Un nuevo capítulo. Byron Castillo no atraviesa su mejor momento: el futbolista y la selección ecuatoriana fueron denunciados por Chile ante la FIFA. Si bien la entidad decidió abrirle un proceso disciplinario, no le prohibió continuar jugando; sin embargo, soprendió no verlo en el último duelo de su equipo por la Copa Sudamericana.

Al no tener ninguna lesión, la prensa norteña le consultó al estratega del Barcelona SC, Jorgé Célico, cuál fue el motivo de su ausencia. Lejos de dar una respuesta clara, solo atinó a decir que el club revelaría las razones. “Lo único que puedo decir sobre el tema de Byron Castillo, con toda sinceridad, es que el club se va a pronunciar sobre ese tema. No estoy en condiciones de hablar del jugador, de verdad, no me corresponde”, mencionó en conferencia de prensa.

Al respecto, el programa “Studio fútbol” informó que el mediocampista del Ídolo tendría un impedimento de salida del país debido a un tema legal por juicio de alimentos y, por ello, no pudo estar presente ante Metropolitanos por el certamen continental.

“Byron Castillo no pudo salir del país, esto pueden revisarlo en la Judicatura, porque tiene una prohibición de salida del país. Hoy Barcelona hizo publico que no pudo viajar y por eso fue baja el día de ayer. Entiendo que esto aqueja a varios jugadores del fútbol ecuatoriano. Esto lo aclaro para que no haya especulaciones”, afirmó el periodista de José Alberto Molestina.

Cabe resaltar que la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la selección chilena se mantienen a la expectativa de lo que resuelva la FIFA sobre el caso de Byron Castillo. La Roja reclamó por una mala inscripción del volante y solicitó los puntos de los partidos que disputaron ambas escuadras.