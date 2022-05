¿Colombia al Mundial? Periodista habla de supuesta chance que tendrían los cafeteros para clasificar

El caso de Byron Castillo sigue dando de qué hablar en los medios sudamericanos. Esta vez, un periodista cafetero analizó la demanda que realizó Chile sobre la supuesta mala inscripción del futbolista del Barcelona SC y señaló que si la FIFA falla en contra de Ecuador, Colombia tiene una pequeña posibilidad de clasificar al Mundial Qatar 2022.

“ Si mañana castigan a Ecuador, no significa que le otorguen los puntos a Chile, tiene que haber dos demandas diferentes. La primera, el cuestionamiento a Ecuador por la alineación ilegal de un jugador y la otra, que sí tiene términos, es reclamar los puntos. Parece ser que esa demanda (puntos) no fue presentada por Chile. Hay términos para pedir puntos”, declaró Carlos Antonio Vélez en Antena 2.

El comunicador explicó que la Roja no podría recibir los puntos de los partidos ante los norteños si es que no presentó su reclamo durante los tiempos establecidos.

“Hay dos episodios: la quita de puntos si considera la FIFA que Ecuador falló, pero no se los asignan automáticamente a Chile. Si Chile no demandó y no pidió o reclamó los puntos dentro de los términos que dice el reglamento, 48 horas después del partido, se quitan los puntos, pero no se otorgan porque no hay reclamación en los términos legales”.