¿Dónde ver la final de la Champions League Femenina entre Barcelona y Lyon?

El partido Barcelona vs. Olympique de Lyon por la final de la UEFA Champions League Femenina 2022 se llevará a cabo este sábado 21 de mayo en el Estadio Juventus, ubicado en la ciudad de Turín, en Italia. Revisa aquí todos los detalles con horarios y canales de TV para ver este importante duelo.

El horario en que se jugará el encuentro será a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora española). La transmisión del minuto a minuto con fotos y videos de los goles estará a cargo de DAZN para Latinoamérica a través de su portal oficial en YouTube, con narraciones en 10 distintos idiomas.

Barcelona vs. Olympique de Lyon: ficha del partido

Barcelona vs. Olympique de Lyon UEFA Champions League Femenina 2022 ¿Cuándo juegan? Sábado 21 de mayo ¿Dónde? Estadio Juventus de Turín ¿A qué hora? 12.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DAZN

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Olympique de Lyon por la UEFA Champions League Femenina 2022?

Perú: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Estados Unidos: 1.00 p. m. (ET) / 10.00 a. m. (PT)

México: 12.00 p. m.

Costa Rica: 11.00 a. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Italia: 7.00 p. m.

Francia: 7.00 p. m.

Alemania: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Olympique de Lyon EN VIVO ONLINE GRATIS?

Barcelona vs. Olympique de Lyon en Perú: DAZN

Barcelona vs. Olympique de Lyon en España: DAZN, TV3, TVE La 1, Futbol TV España, RTVE.es

Barcelona vs. Olympique de Lyon en Francia: Molotov, TMC, Free

Barcelona vs. Olympique de Lyon en Argentina: DAZN

Barcelona vs. Olympique de Lyon en Bolivia: DAZN

Barcelona vs. Olympique de Lyon en Brasil: DAZN

Barcelona vs. Olympique de Lyon en Colombia: DAZN

Barcelona vs. Olympique de Lyon en Costa Rica: DAZN

Barcelona vs. Olympique de Lyon en Ecuador: DAZN

Barcelona vs. Olympique de Lyon en Alemania: DAZN1, DAZN

Barcelona vs. Olympique de Lyon en Italia: DAZN

Barcelona vs. Olympique de Lyon en México: DAZN

Barcelona vs. Olympique de Lyon en Paraguay: DAZN

Barcelona vs. Olympique de Lyon en Reino Unido: ITV 4, The ITV Hub

Barcelona vs. Olympique de Lyon en Estados Unidos: DAZN

Barcelona vs. Olympique de Lyon en Uruguay: DAZN

Barcelona vs. Olympique de Lyon en Venezuela: DAZN.

¿Cómo ver Barcelona vs. Olympique de Lyon ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Barcelona vs. Olympique de Lyon por internet, puedes sintonizar la señal de DAZN en la plataforma de YouTube, en el cual podrás acceder a todos los partidos de la UEFA Women’s Champions League 2022 de manera GRATIS. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Barcelona vs. Olympique de Lyon: posibles alineaciones

Barcelona : Paños; Torrejón, Paredes, Mapi León, Ouahabi; Losada, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Hermoso y Martens.

: Paños; Torrejón, Paredes, Mapi León, Ouahabi; Losada, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Hermoso y Martens. Olympique de Lyon: Endler; Carpenter, Renard, Mbock Bathy, Bacha; Henry, Egurrola, Horan; D Cascarino, Hegerberg y Macario.

¿Dónde se jugará el partido de Barcelona vs. Olympique de Lyon?

El lugar donde se disputará el Barcelona vs. Olympique de Lyon por la final de la UEFA Champions League Femenina 2022 es en el Estadio Juventus, ubicado en la ciudad de Turín, región de Piamonte, Italia.