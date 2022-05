¿Apunta al repechaje? Paolo Guerrero: “Cuando uno tiene años jugando, se puede recuperar rápido”

A solo un día de que el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, anuncie la lista de convocados para el partido de repechaje ante el representante de Asia (Australia o Emiratos Árabes Unidos), el delantero Paolo Guerrero se pronunció respecto a su estado físico y la posibilidad de ser llamado para este duelo decisivo de cara al Mundial Qatar 2022.

Durante su salida de la Videna, donde viene entrenando bajo las órdenes del comando técnico, el ‘Depredador’ fue consultado por los medios acerca de una posible convocatoria del ‘Tigre’, este viernes 20 de mayo. El exfutbolista de Flamengo prefirió no ser muy específico y afirmó que viene entrenando pues desea volver a jugar en algún equipo.

“No sé si me van a llamar o no. Yo me mantengo en actividad porque necesito volver a jugar. El doctor me dio el alta médica para entrenar y me estoy poniendo bien. Hice trabajos reducidos y con pelota”, declaró a ‘Canal N’.

Asimismo, Paolo Guerrero se refirió sobre su proceso de recuperación en Estados Unidos. Si bien el seleccionado peruano reconoció que le falta ritmo futbolistico, enfatizó que este no toma mucho tiempo, más aún para jugadores con experiencia.

“Se los había anticipado, la rodilla me está respondiendo bien. Toca continuar trabajando. He venido a trabajar. De la rodilla, clínicamente, estoy bien. Lo del ritmo futbolístico es rápido. Cuando uno tiene años jugando, se puede recuperar rápido”, sostuvo.

Paolo Guerrero y su futuro

Por otra parte, el capitán de la selección peruana afirmó que se encuentra con ganas de volver a jugar, por lo que su representante ya está evaluando las ofertas de los clubes donde podría volver a marcar goles.