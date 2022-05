Leao Butrón sobre Rusia 2018: “Deportivamente, merecí ir al Mundial”

Uno de los porteros de la liga local con mejor nivel en los años previos a la clasificación de la selección peruana al Mundial Rusia 2018 fue Leao Butrón. A pesar de que el golero fue campeón con Alianza Lima en el 2017 y llegó a ser convocado por Ricardo Gareca para el proceso clasificatorio, no fue tomado en cuenta para disputar el torneo, una decisión con la que se mostró en desacuerdo.

“Una espina que tengo es que yo merecí ir al Mundial. Nunca lo dije así de claro, pero deportivamente yo merecí ir al Mundial”, declaró el exguardameta en el programa “Tanke como cancha” de RPP. Pese a todo, consideró que los arqueros elegidos por el ‘Tigre’ (Pedro Gallese, José Carvallo y Carlos Cáceda) estuvieron bien llamados.

“No fui y me parece bien los que fueron, no estoy diciendo ‘saca a este u otro’. Yo creo que hice todos los méritos para estar en el Mundial, pero respeto la decisión, más cuando hay un cuerpo técnico que conozco y es ‘A1′”, indicó.

Leao Butrón fue uno de los pilares de Alianza Lima en los años previos a Rusia 2018. Foto: EFE

Una revelación que hizo Butrón acerca de esta etapa fue la conversación que sostuvo con el DT de la Bicolor. “(Gareca) me dijo que cuando me necesite me pondría y punto. Fue frontal el profesor”, indicó.

Leao Butrón en la selección peruana

A lo largo de su carrera, Butrón fue convocado a la Blanquirroja para cinco ediciones de la Copa América y cuatro eliminatorias. En total, atajó en 20 partidos, en los cuales recibió 34 goles.