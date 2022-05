Kylian Mbappé es el jugador más sonado para un posible arribo al Real Madrid. Incluso distintos medios internacionales, como Marca, ya colocan al veloz delantero francés en tienda merengue. En medio de este tema Carlo Ancelotti, entrenador de los blancos, se pronunció al respecto y afirmó estar mentalizado en la final de la Champions League donde enfrentará al Liverpool FC.

“ Yo no considero el tema Mbappé, el único tema que tengo en cuenta es la final de la Champions y por eso estoy muy tranquilo”, mencionó durante la rueda de prensa.

“No me preguntan de esto porque mi tiempo lo paso en Valdebebas, en mi coche, en mi casa y a veces me gusta ir a los buenos restaurantes de Madrid, pero nadie me pregunta por eso, solo me hablan de la final. Todo el mundo está centrado en la final de la Champions”, agregó.

Ancelotti apunta a la ‘14′

Sobre lo que será el encuentro frente a Liverpool FC comentó. “A día de hoy el madridismo está ilusionado con la final de la Champions, todos pensamos en lo mismo, que es ganar la número catorce”.

Por último, concluyó con que su equipo solo piensa en la final de la Liga de Campeones. “Entiendo todo, pero esto no cambia nuestra idea, los objetivos están focalizados, lo pasamos bien, el ambiente es bueno y vamos a preparar el partido con máxima ilusión, todo lo que pasa alrededor, lo que se habla en este momento no nos afecta para nada. Estamos muy centrados y muy contentos. Esperamos con calma y tranquilidad que llegue el partido”, concluyó.