¿A qué hora juegan River Plate vs. Colo Colo EN VIVO por la Copa Libertadores?

River Plate vs. Colo Colo EN VIVO se enfrentan en el Estadio Monumental de Núñez por la fecha 5 del Grupo F en la Copa Libertadores 2022. El duelo irá por la señal de Fox Sports en Argentina a las 9.00 p. m., vía Fox Sports 1 en Chile desde las 8.00 p. m. y a partir de las 7.00 p. m. en Perú por ESPN. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con los onces titulares, el minuto a minuto y los videos de goles, ingresa a La República Deportes.

River Plate vs. Colo Colo: ficha del partido

Partido River Plate vs. Colo Colo ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 19 de mayo ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú), 8.00 p. m. (Chile), 9.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Monumental de Núñez ¿En qué canal? Fox Sports, Fox Sports 1, ESPN

¿A qué hora juegan River Plate vs. Colo Colo?

En Argentina, el River Plate vs. Colo Colo empezará a las 9.00 p. m. (8.00 p.m. de Chile y 7.00 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Argentina: 9.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (viernes 20).

La clasificación está en sus manos. River Plate de Argentina, invicto en lo que va de la Copa Libertadores 2022, recibe por la penúltima fecha del Grupo F a Colo Colo de Chile. El elenco millonario es líder con 10 puntos y le basta sumar uno más para meterse en octavos; el Cacique, en cambio, todavía tendrá que definir su posible pase a la siguiente ronda en la jornada final.

Los de Marcelo Gallardo llegan golpeados luego de quedar sorpresivamente fuera de la pelea de la Copa de la Liga Profesional Argentina a manos de Tigre y registrar, asimismo, cinco bajas por positivo para COVID-19 (los jugadores Franco Armani, Javier Pinola y Tomás Pochettino, además de dos asistentes técnicos). En el torneo internacional, viene de una complicada visita a Fortaleza en Brasil, en el que no pasó del empate (1-1).

En el caso del elenco albo, este buscará motivarse por su buen momento en la liga local, en el que es puntero en solitario, para rescatar al menos un punto de Buenos Aires. Los de Gustavo Quinteros dejaron escapar una gran posibilidad de triunfo en su choque copero más reciente contra Alianza Lima, con el cual igualó a uno.

River Plate y Colo Colo han jugado dos veces en Argentina por Copa Libertadores, con saldo de una victoria para el local y un empate. Su último cruce por el certamen se produjo hace un par de semanas, en Chile, donde los visitantes se impusieron por 2-1.

¿Qué canal transmite River Plate vs. Colo Colo?

En Argentina, el River Plate vs. Colo Colo será televisado por el canal Fox Sports, mientras que en Chile irá por Fox Sports 1. Para el resto de Sudamérica, ESPN será la señal encargada de emitirlo.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN 4

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Venezuela: ESPN

Uruguay: ESPN

¿Dónde ver River Plate vs. Colo Colo por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de River Plate vs. Colo Colo por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Historial de River Plate vs. Colo Colo

Colo Colo 1-2 River Plate | 27.04.22

River Plate 1-0 Colo Colo | 25.04.07

Colo Colo 1-2 River Plate | 22.02.07

River Plate 1-1 Colo Colo | 05.07.67

Colo Colo 1-0 River Plate | 07.06.67.

Probables alineaciones de River Plate vs. Colo Colo

River Plate: Ezequiel Centurión; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Bruno Zuculini, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez; Leonardo Gil; Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa.

¿Dónde juegan River Plate vs. Colo Colo?

El Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, conocido también como Monumental de Núñez, será la sede de este encuentro. Este recinto deportivo posee capacidad para más de 70.000 espectadores y es propiedad del Club Atlético River Plate.