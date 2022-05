➨Deportivo Cali vs. Always Ready: ¿a qué hora y en qué canal ver partido por Copa Libertadores?

VER Deportivo Cali vs. Always Ready EN VIVO y DIRECTO HOY, jueves 19 de mayo, por la fecha 5 del Grupo E de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 9.00 p. m. (hora peruana y colombiana) y se disputará en el Estadio Deportivo Cali. El cotejo será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Deportivo Cali vs. Always Ready: ficha del partido

Partido Deportivo Cali vs. Always Ready ¿Cuándo juegan? Jueves 19 de mayo ¿A qué hora? 9.00 p. m. (hora peruana y colombiana) ¿Dónde? Estadio Deportivo Cali ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Deportivo Cali vs. Always Ready: posibles alineaciones

Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Aldair Rodríguez, Guillermo Burdisso, Miguel Nazarit, Christian Mafla; Yimmi Congo, Enrique Camargo; Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco y Ángelo Rodríguez.

Always Ready: Arnaldo Giménez; Marc Enoumba, Alex Rambal Ramírez, Nelson Cabrera, Enrique Flores; Juan Carlos Arce, Jonathan Borja, Gustavo Torres, Juan Adrian, Gustavo Cristaldo y Elkin Blanco.

Deportivo Cali vs. Always Ready: tabla de Grupo E

¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. Always Ready EN VIVO?

El partido entre Deportivo Cali vs. Always Ready se llevará a cabo este jueves 19 de mayo desde las 9.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

México: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

¿En qué canal ver Deportivo Cali vs. Always Ready EN VIVO?

El encuentro Deportivo Cali vs. Always Ready EN VIVO será televisado a través de la señal de ESPN y Star Plus para Latinoamérica. Conoce los canales a sintonizar y cómo acceder a la plataforma de streaming.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Deportivo Cali vs. Always Ready ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Deportivo Cali vs. Always Ready por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.