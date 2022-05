Carlos Zambrano y Luis Advíncula en Boca de todos

Por Mariano López V.

“Carlos (Zambrano) tiene toda la experiencia y capacidad para ponerse la camiseta de Boca y hacerse respetar. Necesitamos defensores de verdad y gente con categoría”, dijo Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, en la presentación oficial del defensa peruano. Las declaraciones del ‘Patrón’, seis veces campeón con los ‘xeneizes’ y experto en el puesto, crearon grandes expectativas en la hinchada.

Durante mucho tiempo, el rendimiento de Carlos Zambrano no pudo colmar las expectativas del siempre exigente fanático boquense. Era lógico: el ‘Káiser’ llegaba a tierras argentinas habiendo disputado solo 17 partidos en sus últimas tres temporadas en Europa, una cifra considerablemente baja para quien fuera, en 2010, catalogado como una de las revelaciones de la Bundesliga, junto con Toni Kroos y Thomas Muller. Lo que necesitaba era recuperar la confianza, jugar, tener continuidad, cosa que recién consiguió en los últimos meses con Sebastián Battaglia como DT.

Ante Corinthians, el martes por Copa Libertadores, el central peruano concretó otra gran actuación, anulando a un delantero de extensa trayectoria como Jo y asistiendo, de cabeza, para la anotación de Dario Benedetto. “Al tener continuidad me siento con más confianza. Siempre quiero aportar de la mejor manera desde donde me toque. Todos queremos jugar y estamos al 100% para hacerlo bien, y me está tocando a mí e intento aprovecharlo”, señaló en conferencia de prensa.

Junto con Juan Román Riquelme, quien lo llamó “una de sus debilidades”, el más contento con el presente de Zambrano debe ser Ricardo Gareca. Su defensa y lateral derecho titular, Luis Advíncula, llegará al repechaje con ritmo futbolístico del más alto nivel, ya que se medirán, este domingo, a Tigre en la final de la Copa de la Liga. El ‘Rayo’ es otro de los que atraviesa un buen momento, lo ratifica fecha a fecha y también recibió halagos por parte del otrora ‘10′. “Entrena y compite más en la semana que los miércoles y domingos. Le enseña mucho a los chicos. Es muy bueno lo que hace en el club”, afirmó Román.

El dato

Fechas. A través de sus redes sociales, la FPF publicó el itinerario de la selección peruana de cara al repechaje. El 10 de junio viajarán, desde Barcelona, a Doha. Ahí entrenarán el 11 y 12.