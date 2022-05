Julio Guzmán: “Mucha gente cree que llegar a ser piloto es una valla muy alta”

En el kilometro 50 de la Panamericana Sur se encuentra el autódromo de La Chutana. Este circuito de carreras alberga a decenas de pilotos, quienes en el presente año vienen disputando el Campeonato de Circuito Turismo Competición. Precisamente, el último domingo 15 de mayo se corrió la tercera fecha llamada Desafío 80. El ganador de esta jornada en la categoría TC 1600 y actualmente segundo en la general es Julio Guzmán.

El ingeniero civil de 33 años habló con La República y nos contó acerca de las dificultades que atraviesa el deporte de los fierros, que estuvo paralizado cerca de dos años producto de la pandemia y que recién se viene reactivando aunque sin mucho apoyo.

Gusto por el automovilismo

A diferencia de los que iniciamos el camino del deporte jugando fútbol o algunas de las disciplinas más comunes, Julio empezó con el skateboarding.

“Desde que estaba en el colegio he practicado deportes no tan comunes. Por ejemplo, yo montaba skate y he participado en campeonatos cuando no era tan conocido esta disciplina. Sin embargo, lo tuve que dejar porque entré a la universidad”, detalla.

Fue en su época universitaria cuando empezó el gusto por el automovilismo, sobre todo al tener su primer carro.

“Comienzo a ir donde los mecánicos, paraba en los talleres, compraba piezas para mi auto, compartía información sobre vehiculos. Entonces, mi pasión por los autos va creciendo”, sostiene.

Julio Guzmán también práctica el ciclismo de monstaña, Foto: Instagram/julio.guzman.61

Su primeros pasos en el mundo automotriz se dieron en las carreras de autocross, en el 2010, donde aprendió a competir y a hacer maniobras. Sin embargo, siete años más tarde (2017), Julio Guzmán pasaría a ser un piloto profesional.

“La primera vez que me invitan a correr de manera profesional yo alquilé mi auto con tres amigos para la competencia 6 Horas Peruanas. Nos pusieron el auto en pista y esa carrera quedamos en segundo puesto. Ahí me dije: ‘Esto me gusta, así que voy a empezar a armar mi auto para correr’”, narra.

Julio Guzman viene competiendo en el Campeonato de Circuito Turismo Competición. Foto: Instagram/julio.guzman.61

Carrera llena de logros

Luego de su debut como piloto profesional en el 2017, el ingeniero industrial cosechó diversos triunfos. Entre los principales se encuentra haber quedado en primer lugar en la competencia de las 6 Horas Peruanas (2019) a bordo de su Honda, segundo lugar en el campeonato de circuito (2019), entre otros.

“Tú tienes que sentir el auto, tiene que ser parte de ti. La presión de llantas, la temperatura, la dureza de la suspensión, la inclinación del alerón, la fuerza aerodinámica que lleve el carro, son muchos factores los que influyen, suman y que el piloto debe transmitir para seguir siendo más rápido cada día”, explica.

Si bien puede parecer un poco complejo el dominio de estas habilidades, eso no significa que sea muy difícil ser un piloto profesional.

“Mucha gente cree que llegar a ser piloto es una valla muy alta o lo ven como si fuera caro, pero en realidad es algo que se da paso a paso”, añade.

Competiciones ganadas por Julio Guzmán

Falta de apoyo en el automovilismo

Si bien el automovilismo ha vuelto a encender los motores, la falta de apoyo por parte de la empresa privada y del Estado hace que el deporte de los fierros aún no termine de desarrollarse en su totalidad en nuestro país.

“Actualmente no existe el concepto de ‘yo soy piloto de autos, tengo mi auto de carrera así que auspíciame’ porque la empresa te puedes decir: ‘yo te doy mi área de marketing, ¿pero tú qué me das?’”, indica.

En esta misma línea, Julio Guzmán señala que, hoy en día, las redes sociales están jugando un papel importante en la captación de auspiciadores; sin embargo, esta se vería reforzada con la transmisión de las carreras de autos en canales de señal abierta.

“Las carreras no son televisadas. De repente algún medio de un canal conocido pueda transmitirlas, esto podría sumar bastante, ya que las empresas podrían publicitar sus marcas a través de estos medios”, sostiene.

Julio Guzman quedó en primer lugar en 'Las 6 horas peruanas' en el 2019. Foto: JulioGuzman

Finalmente, el piloto profesional también invita a las familias a que puedan acudir al autodromo de La Chutana debido a que la presencia de mayor público podría sumar auspiciadores y mantener ‘encendido‘ el deporte de los fierros.

“A todo el público que vayan a ver las carreras, ya que pueden compartir otras actividades en familia. Con su presencia el automovilismo pueda seguir creciendo porque así las empresas se pueden sumar a apoyarnos. Todo es un trabajo escalonado para que el automovilismo siga creciendo”, concluye.

El próximo 3 de julio, Julio Guzmán competirá en la cuarta fecha del Campeonato de Circuito Turismo Competición en La Chutana, el cual espera ganar y, una vez que se disputen las seis fechas, poder conseguir su primer título en el campeonato de circuito.