Las 5 malas decisiones de Alianza Lima que hicieron que llegue a 28 partidos sin ganar

Una eliminación más que, valgan verdades, se veía venir desde que se conoció el grupo que Alianza Lima iba a integrar en la Copa Libertadores, puesto que los blanquiazules quedaron emparejados con el multicampeón River Plate, la potencia de Chile Colo Colo y el modesto Fortaleza, que sorprendió a más de uno con su forma de juego y sus jugadores.

Sin embargo, el problema no es la eliminación en sí, sino en qué cosas hicieron —o dejaron de hacer— los directivos para evitar llegar a 28 encuentros sin poder ganar en Copa Libertadores, y con esto aumentar la humillación internacional para un club tan laureado a nivel local y reconocido en el extranjero como lo es Alianza Lima.

En esta nota trataremos de explicar por qué el conjunto de La Victoria la pasa tan mal en el plano internacional, desde cinco importantes puntos.

PUEDES VER: Hernán Barcos pidió perdón por no ganar un partido en la Copa Libertadores con Alianza Lima

Un equipo mal armado

Si bien Alianza Lima logró consolidarse campeón en la temporada anterior luego de vencer a Sporting Cristal en la final con el solitario gol de Hernán Barcos, los íntimos no empezaron bien el año —a pesar de que Bustos puso prácticamente a los mismos jugadores que en 2021— y fueron eliminados de la Libertadores.

Para esta temporada, la clave era dar un paso adelante en el plano internacional y, tal como sucede en los grandes equipos de Sudamericana, quedarse con la base campeona y añadir nuevos elementos que sirvan como recambio.

Esto no sucedió, sino todo lo contrario: se llenaron de nombres en puestos donde sobraban jugadores y no cubrieron zonas vitales, como por ejemplo la delantera y laterales, algo que se expondrá más adelante.

No hay recambio para los delanteros

Nadie puede dudar de la calidad de jugadores como Hernán Barcos (38) o Wilmer Aguirre (39), pero disputar una Copa Libertadores con ellos es darle ventaja al rival. Sobre todo porque no logran durar 90 minutos y la exigencia en el plano internacional es muchísimo mayor al rendimiento de nuestro fútbol nacional.

Si a eso le sumamos que en banca no hay un delantero neto que pueda suplir al ‘Pirata’ —puesto que Aldair Rodríguez fue suspendido por cinco fechas—, Alianza Lima se queda sin alternativas de ataque. Por los costados podrían ir Arley Rodríguez, Cristian Benavente o Darlin Leiton, pero el primero es usado mayormente como alternativa de banda, el segundo apenas y demuestra destellos de buen fútbol y el tercero sigue en debe.

Wilmer Aguirre y Hernán Barcos llegaron a Alianza Lima en la temporada 2021. Foto: Alianza Lima.

El fútbol actual te pide laterales y en Alianza Lima no los hay

Uno de los puestos que ha ganado mayor notoriedad e importancia dentro del mundo fútbol es el del lateral. En esta posición, los jugadores no solo se dedican a defender, sino también a llegar hasta el fondo de la línea contraria para sacar centros o, en el mejor de los casos, disparar a puerta. Ejemplos hay muchos: Dani Alves, Alexander Arnold, Marcelo, entre otros.

En Alianza Lima pasa todo lo contrario: no tienen jugadores para esos puestos y Carlos Bustos debe reinventar a algunos futbolistas, como por ejemplo a Yordi Vílchez, o al propio Fabio Rojas, quienes se han desempeñados como centrales.

¿Y Oslimg Mora y Ricardo Lagos? Peor. El primero es un volante extremo y el segundo gusta de jugar en el mediocampo adelantado. Sin embargo, terminaron poniéndose a la orden del entrenador argentino y cubrieron puestos que no les competían. Luego, si miramos el plantel, ¿qué otros jugadores podrían cubrir los laterales? La respuesta es simple: no hay.

Este debe ser uno de los grandes errores de una dirigencia aliancista que fue a un torneo internacional con puestos sin recambio. Tanto así que Arley Rodríguez y el propio Edgar Benítez tuvieron que desempeñar esa función en algún momento.

Yordi Vílchez campeonó con Alianza Lima en 2021. Foto: Luis Jiménez/La República

Malos fichajes que no han dado la talla

Al parecer, en Alianza creen que porque un jugador es mundialista ya es sinónimo de buen fichaje; sin embargo, no es así, o no lo es en este caso. El nombre que más resalta es el de Christian Ramos, quien no se ha desempeñado como quieren los hinchas o como lo pide su cartel al ser seleccionado nacional.

Además de la ‘Sombra’, está el caso de Aldair Fuentes, quien no tuvo un buen paso por el Fuenlabrada y regresó a La Victoria para tomar minutos. Así, apenas es considerado por Carlos Bustos. Si a esto le sumamos que las participaciones de Cristian Benavente —más allá de tener dos goles en su haber— y Darlin Leiton han sido nulas, entonces estamos hablando de fichajes que no solo son suplentes, sino que no están dando la talla en el cuadro blanquiazul.

El único que se salva es Pablo Lavandeira, quien se ha ganado un puesto en el once titular y, a base de fútbol y entrega, también el corazón de los hinchas.

Aldair Fuentes llegó procedente del Fuenlabrada de España. Foto: GLR

Malas decisiones técnicas

Si a todo esto le añadimos que el entrenador no sepa leer los momentos del fútbol y tomar decisiones apresuradas, entonces estamos hablando de un equipo con un mal funcionamiento y planteamiento.

Por ejemplo, en lo que va del año, Carlos Bustos tuvo que cambiar de sistema en varias oportunidades y verse obligado a mutar de su línea de cinco —que le costaba varios goles en contra— a la de cuatro, pero cuando las ‘papas quemaban’, como ante Fortaleza, volvió a una línea de tres zagueros, misma que facilitó el segundo gol de los brasileños.

Finalmente, Alianza Lima está eliminado de la Copa Libertadores y sumó 28 partidos sin ganar por esta competición. Puede que peleen el campeonato interno; sin embargo, si es que no toman las decisiones correctas y continúan con la aparente idea de ver este torneo como una manera de ganar dinero extra, seguirán acrecentando la humillación internacional.