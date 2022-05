Mosquera tras caer eliminado de la Libertadores: “No me puedo hacer cargo de 18 años”

Pese a que tuvieron un hombre más, Sporting Cristal no pasó del cero ante Talleres de Córdoba y perdieron toda chance de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia que no superan desde hace 18 años. Tras el pitazo final, Roberto Mosquera declaró no puede hacerse cargo de esta mochila, pero sí de los partidos que él dirigió en este torneo.

“ No me puedo hacer cargo de 18 años. Me hago cargo de lo que corresponde. He dirigido cuatro o cinco Copas Libertadores. En la última que he estado, en el extranjero, hicimos diez puntos ”, empezó declarando el entrenador rimense.

Asimismo, Mosquera se confesó y señaló que pasar a la siguienta fase era complicado porque aceptó “un equipo joven, un equipo de un presupuesto no pesado, así que yo tengo que hacerme cargo, yo soy responsable de todo”.

El entrenador celeste también se dio un tiempo para agradecer a todos los hinchas que los acompañaron en esta campaña, sobre todo ayer en el Nacional: “Quedamos agradecidos. Obviamente la hinchada no puede estar contenta porque esperaban mucho más de nosotros. Lejos de errores, agradecer que hayan acompañado al equipo. No hay disculpas, los resultados son muy claros y no hemos podido conformar lo que se quería”, finalizó.