Pierre Aubameyang anunció su retiro de la selección de Gabón

El jugador del FC Barcelona Pierre Emerick Aubameyang comunicó a la Federación de Fútbol de Gabón que se retirará de la selección de su país. El delantero de 32 años envió una carta que la institución hizo pública, por lo que ya no participaría en las eliminatorias a la Copa África 2023, cuya fase final se jugaría en Costa de Marfil.

“Después de 13 años de orgullo representando a mi país, anuncio que doy por terminada mi carrera internacional. Me gustaría dar las gracias al pueblo gabonés y a todos los que me han apoyado en las buenas y en las malas, inició.

Luego, prosiguió: “Guardaré muy buenos recuerdos como el día que debuté en el Omminsports o el día que regresé de Nigeria con el Balón de Oro Africano. Y compartirlo con toda la gente fue un momento inolvidable”

Pierre Aubameyang llegó al FC Barcelona en el mercado de invierno europeo. Foto: EFE

“Agradezco a nuestro presidente, su excelencia Ali Bongo Ondimba, que siempre ha apoyado a las ‘panteras’ y siempre ha trabajado para que el fútbol evolucione en nuestro país. También me gustaría agradecer a todos mis entrenadores, personal y jugadores con los que me he encontrado durante este trayecto”, añadió.

Finalmente, dijo: “Gracias a mi padre, que me dio las ganas de hacer como él, esperando haber conseguido que se sienta orgulloso viéndome vestir nuestros colore”.