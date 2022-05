Curiosa respuesta de Verratti al posible arribo de Mbappé al Madrid: “Me da dolor de estómago”

Mientras menos sepa, mejor. La novela de Kylian Mbppe y el Real Madrid finalizaría en los próximos días, según mencionó el propio jugador. El delantero francés aseguró que su futuro está “casi definido” y esto generó mucha expectativa entre sus compañeros del PSG.

El italano Marco Verratti reveló que conversó con el extremo galo sobre esta situación. “Tendrá un impacto en el club sea cual sea su decisión. Es uno de los jugadores más importantes del planeta en este momento, así que todos queremos que se quede aquí. En el fútbol, cuando tienes algo en mente, cuando una decisión está cerca, no hablas mucho de ello”, sostuvo en diálogo con Le Parisen.

Mbappé es hoy el máximo goleador de la Ligue 1 en el siglo XXI. Foto: PSG

Asimismo, el mediocampista de la Azzura recordó la reciente aparición de ‘Kyky’ en la capital española y tuvo un peculiar ‘reacción’. “Es su decisión y la estoy esperando como tú. Cuando estoy descansando y veo las notificaciones de que Kylian está en Madrid, me da dolor de estómago (risas). Aunque después me diga: ‘No te preocupes, estaba de vacaciones’. Todos estamos esperando para averiguarlo”, agregó.

En la misma línea, mencionó que él ya le dejó en claro su postura: “Sabe lo que pienso. No sería un buen consejero, al menos no sería objetivo. No pensaría en su bien, sino en el bien de todos aquí en París”.

Por otra parte, muchos medios consideraron que el punto de inflexión —el que habría inclinado la balanza a favor del equipo de Benzema y Vinicius— habría sido la serie entre franceses y españoles por la Champions League.