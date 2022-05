➤Nacional vs. Vélez Sarsfield: ¿a qué hora y en qué canal ver partido por Copa Libertadores?

MIRA AQUÍ EN VIVO Nacional vs. Vélez Sarsfield | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 5 del grupo C de la Copa Libertadores 2022 HOY miércoles 18 de mayo. El duelo iniciará a las 5.00 p. m. (hora peruana) contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Nacional vs. Vélez Sarsfield: ficha del partido

Partido Nacional vs. Vélez Sarsfield ¿Cuándo juegan? Miércoles 18 de mayo ¿A qué hora? 5.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Gran Parque Central ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Nacional vs. Vélez Sarsfield: tabla de Grupo C

Nacional vs. Vélez Sarsfield: posibles alineaciones

Nacional: Martín Rodríguez, José Luis Rodríguez, Leonardo Coelho, Nicolás Marichal, Camilo Cándido; Yonatan Rodríguez o Diego Rodríguez, Felipe Carballo, Alfonso Trezza, Manuel Monzeglio, Alex Castro y Emmanuel Gigliotti.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos, Tomás Guidara, Matías de los Santos, Valentín Gómez, Francisco Ortega; Máximo Perrone, Nicolás Garayalde o José Florentín, Luca Orellano, Joel Soñora, Lucas Janson y Lucas Pratto.

¿A qué hora juegan Nacional vs. Vélez Sarsfield EN VIVO?

El enfrentamiento entre Nacional vs. Vélez Sarsfield EN VIVO por la Copa Libertadores empezará a las 5.00 p. m. (Perú). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

¿En qué canal ver Nacional vs. Vélez Sarsfield EN VIVO?

El encuentro Nacional vs. Vélez Sarsfield EN VIVO será televisado a través de la señal de ESPN y Star Plus para Latinoamérica. Conoce los canales a sintonizar y cómo acceder a la plataforma de streaming.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Nacional vs. Vélez Sarsfield ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Nacional vs. Vélez Sarsfield por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.