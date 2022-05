Colón vs. Olimpia EN VIVO: sigue AQUÍ el partido de hoy por la Copa Libertadores 2022

Colón vs. Olimpia EN VIVO se enfrentan en el estadio Brigadier General Estanislao López, por la fecha 5 del Grupo G en la Copa Libertadores 2022. El duelo se podrá ver vía Fox Sports en Argentina desde las 9.00 p. m. y vía ESPN en Perú (7.00 p. m.) y Paraguay (8.00 p. m.). Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con los onces titulares y el minuto a minuto, ingresa a la web de La República Deportes.

Alineaciones de Colón vs. Olimpia

Colón: Burián, Garcés, Meza, Delgado, Goltz, Lértora, Bernardi, Aliendro, Teuten, Farías, Beltrán.

Olimpia: Olveira, Salcedo, Salazar, Zárate, Gamarra, Torres, Quintana, Otálvaro, Candia, Paiva, González.

Colón vs. Olimpia: ficha del partido

Partido Colón vs. Olimpia ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 18 de mayo ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú), 8.00 p. m. (Paraguay), 9.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Brigadier General Estanislao López ¿En qué canal? Fox Sports, ESPN, ESPN 2

¿A que hora juegan Colón vs. Olimpia?

En Argentina, el Colón vs. Olimpia arranca a las 9.00 p. m. (8.00 p. m. de Paraguay y 7.00 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Argentina: 9.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (jueves 19).

¿Qué canal transmite Colón vs. Olimpia?

En la televisión argentina, la transmisión por TV de Colón vs. Olimpia irá por Fox Sports. En Perú y Paraguay, se podrá ver vía ESPN.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN 2

¿Dónde ver Colón vs. Olimpia por internet?

Si no quieres perderte la transmisión de Colón vs. Olimpia por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que te lleva los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Estadio de Colón vs. Olimpia

El escenario de este cotejo será el Estadio Brigadier General Estanislao López, conocido popularmente como Cementerio de los Elefantes. Este recinto deportivo se ubica en la ciudad de Santa Fe y tiene capacidad para 45.000 espectadores.