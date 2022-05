‘Patrón’ Velásquez no considera que Alianza Lima deba darle un reconocimento a Waldir Sáenz

Sigue la polémica. Pese al buen presente de Alianza Lima en la Liga 1 —6 triunfos consecutivos—, llamó la atención el enfrentamiento mediático entre Hernán Barcos y Waldir Sáenz. El ‘Pirata’ validó un comentario en redes sociales donde mencionaban que el goleador histórico del club era “mal tipo o un imbécil” y esto ocasionó una serie de respuestas por parte del exjugador.

En su última aparición en el programa Entre Fieras, el exfutbolista de 49 años emitió una dura respuesta. “Del hincha que hizo el comentario, la verdad me tiene sin cuidado, pero de él (Barcos), ahí está el problema. Yo tengo 178 goles, no voy a estar hablando y respondiendo a un tipo que tiene 10 goles”, manifestó.

Al respecto, una leyenda de la institución fue consultada sobre si consideraba ídolo a ‘Wally’. “Yo no sé si él siempre ha jugador por Alianza Lima, no lo sé. Los que se han ido a otros equipos, pienso yo, que no merecen un reconocimiento porque se han ido a otro equipo. Así de simple”, sostuvo el Patrón Velásquez para la cuenta de TikTok “machito_29″.

Como se recuerda, Sáenz tuvo un breve paso por Sporting Cristal en el 2000 y para el exvolante de la selección peruana esto no lo hace merecedor de un reconocimiento por parte de los victorianos.