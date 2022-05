Sporting Cristal vs. Talleres EN VIVO: ¿cómo ver el partido por la Copa Libertadores?

Sporting Cristal vs. Talleres por Tarjeta Roja jugarán EN VIVO este martes 17 de mayo desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima, sede local de los equipos peruanos en la Copa Libertadores, un cotejo en el que los rimenses buscarán voltear el resultado anterior, en el cual los cordobeses se impusieron por 1-0. A Cristal le está yendo muy mal en Libertadores, no obstante, en la Liga 1 está teniendo resultados aceptables, como la reciente victoria por 3-2 ante Ayacucho FC.

Conoce más sobre esta contienda, con datos como horarios en el mundo, canales de transmisión, alineaciones de los equipos, además de la manera de poder seguir este duelo EN VIVO ONLINE GRATIS por la plataforma Tarjeta Roja.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Talleres?

Ecuador: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Sporting Cristal vs. Talleres?

El partido entre Talleres Córdoba vs. Sporting Cristal será transmitido por la señal de ESPN 2 para todo el territorio sudamericano.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Talleres EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Sporting Cristal vs. Talleres Córdoba por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Talleres en Tarjeta roja?

Para ver el partido por Tarjeta Roja, sigue estos pasos:

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Sporting Cristal vs. Talleres

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta roja por internet gratis?

Para ver gratis en internet por TARJETA ROJA, debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación posible de Sporting Cristal vs. Talleres