➨[EN VIVO] Sporting Cristal vs. Talleres: sigue HOY el partido por la Copa Libertadores 2022

Sporting Cristal vs. Talleres se enfrentan EN VIVO este martes 17 de mayo a las 7.30 p. m. (hora peruana) por la fecha 5 del Grupo H de la Copa Libertadores 2022. El duelo se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

El cuadro celeste viene de empatar 1-1 con Universidad Católica y se encuentra en el último lugar de la serie con un punto. Por su parte, los argentinos igualaron 2-2 con Flamengo en la jornada anterior y se ubican en el segundo puesto con siete unidades.

Sporting Cristal vs. Talleres: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Talleres ¿Cuándo juegan? Martes 17 de mayo ¿A qué hora juegan? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Nacional

Sporting Cristal vs. Talleres: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Alejandro Duarte, Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola, Horacio Calcaterra, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Irven Ávila, Liza Percy y Leandro Sosa.

Talleres: Guido Herrera, Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez, Enzo Díaz, Juan Ignacio Méndez, Rodrigo Villagra, Matías Godoy, Michael Santos, Héctor Fértoli y Federico Girotti.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Talleres?

Perú: 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (miércoles 18).

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Talleres?

En Sudamérica, ESPN transmitirá el duelo de Sporting Cristal vs. Talleres. Este canal tiene los derechos de todos los encuentros de la Copa Libertadores 2022.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Talleres ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Sporting Cristal vs. Talleres por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte vía la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Qué canal es ESPN?

Perú: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV, satélite), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

¿Cuánto cuesta Star Plus para ver Sporting Cristal vs. Talleres?

Para las regiones que tienen disponible el acceso a Star Plus, estos son los costos de suscripción al servicio, donde podrás seguir el Sporting Cristal vs. Talleres en directo.

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Talleres?

El duelo Sporting Cristal vs. Talleres se disputará en el Estadio Nacional, ubicado en la ciudad de Lima, Perú.