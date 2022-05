¡Y no es Alianza! Equipo de la Liga 1 estaría interesado en fichar a Paolo Guerrero

Está de vuelta. Tras algunos meses en Estados Unidos, Paolo Guerrero arribó al Perú este martes 17 de mayo. El delantero se encuentra en la última parte de la recuperación de su lesión en la rodilla y está en la búsqueda de un club para poder continuar su carrera profesional.

Ante ello, un equipo de la Liga 1 habría mostrado su interés por contratar al atacante de la selección peruana. Según el periodista de Líbero Marcello Merizalde, Deportivo Municipal buscaría fichar al ‘Depredador’ para la segunda parte de la temporada 2022.

Paolo Guerrero se encuentra sin equipo actualmente. Foto: Líbero

“Deportivo Municipal le abre las puertas a Paolo Guerrero. El club valora el fichaje del ‘9′, siempre y cuando exista una intención por parte del jugador para asumir el reto. Institución le ofrecería la continuidad que solicita” , escribió el comunicador en su cuenta oficial de Twitter.

Además, diversos medios de comunicación señalan que otros clubes del fútbol peruano, como Alianza Lima y FBC Melgar, también estarían tras los pasos del exfutbolista del Inter de Porto Alegre.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Alianza Lima?

Durante su arribo a la capital peruana, Paolo Guerrero habló con la prensa nacional y, entre otras cosas, aclaró los rumores que lo vinculaban con Alianza Lima, club en el que se formó.