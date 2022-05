Paolo Guerrero arribó a Perú desde EE. UU. y reiteró su deseo de ser convocado para el repechaje

El delantero peruano, Paolo Guerrero, llegó a Perú la madrugada de este martes 17 de mayo. Días previos a publicarse la lista de convocados por el técnico Ricardo Gareca para enfrentar el repechaje el 13 de junio y lograr un cupo para Qatar 2022.

“Estuve mucho tiempo enfocado en mi recuperación. No es de ahora”, respondió ante la prensa que lo esperaba en el aeropuerto Jorge Chávez.

“Lo más importante, como siempre lo dije, era estar recuperado de la rodilla, que no me moleste. Gracias a Dios encontré eso. No me molesta. He venido trabajando solo en un centro de alto rendimiento”, detalló el ‘Depredador’ sobre su actual situación física. Además, expresó que se siente “super bien” y que solo le “falta tocar la pelota”.

Noticia en desarrollo...