Jürgen Klopp elogia al Real Madrid: “Vamos a jugar contra el equipo con más experiencia del mundo”

Queda menos de dos semanas para la gran final de la Champions League, que será disputada por el Real Madrid vs. Liverpool en el Estadio de Francia. Si bien ambos equipos aún deberán afrontar los últimos partidos de sus respectivas ligas, algunos integrantes del club ya viven este cotejo. Tal es el caso del entrenador Jürgen Klopp, quien se animó a hablar de su rival.

Durante una conferencia de prensa previa al Liverpool vs. Southampton, el estratega alemán no escatimó en elogios al referirse a los dirigidos por Carlo Ancelotti, quienes llegan a esta decisiva instancia tras eliminar al Manchester City. Para el extécnico de Borussia Dortmund, el equipo madrileño es el de “más experiencia”.

“Vamos a jugar contra el equipo con más experiencia del mundo. No creo que seamos favoritos, la verdad. Ellos ya ganaron la Liga y tienen esa ventaja”, declaró a los medios.

Real Madrid vs. Liverpool se jugará el 28 de mayo para definir al campeón de la Champions League. Foto: composición GLR/Jazmín Ceras

Klopp sobre City: “Es un equipo extraordinario”

Sobre la pelea por la Premier League con el Manchester City, Jürgen Klopp también elogió a los dirigidos por Pep Guardiola. El alemán no cree que los ‘cityzens’ cedan más puntos en la última fecha del torneo.

“Sinceramente, no espero que el City pierda puntos en la última jornada. Es un equipo extraordinario y no recuerdo cuándo fue la última vez que perdieron puntos en dos partidos seguidos. Pero eso no va a menoscabar nuestra preparación del partido ante Southampton. Iremos con todo”, concluyó.

