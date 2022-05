Jugador asegura tener una “relación especial” con la novia de una figura del Atlético Madrid

En las últimas semanas, se desató una polémica en Europa tras difundirse imágenes del futbolista Pedro Porro y la actriz Margarida Corceiro, quien es pareja de Joao Félix. Tras ello, medios y portales del ‘viejo continente’ instalaron versiones de infidelidad. Hace unos días, los involucrados se pronunciaron al respecto.

Este hecho se inició luego del último encuentro del Sporting de Lisboa por la Primeira Liga. El equipo del español Pedro Porro goleó por 4-0 a Santa Clara en condición de local y tras el pitazo final algunos futbolistas regalaron sus camisetas a los hinchas que habían ido a presenciar el encuentro.

Las cámaras del Sporting de Lisboa grabaron el preciso momento en que Pedro Morro se acerca a las gradas y, a pesar de que varios niños le pedían su camiseta, él se la entregó a una mujer. Ambos se dieron un abrazo y el español la besa en la mejilla. De inmediato, los internautas mencionaron que la mujer era Margarida Corceiro, actual pareja del futbolista del Atlético de Madrid.

Posteriormente, se viralizó un vídeo grabado en una discoteca de Lisboa, donde se observa que hay una pareja besándose en una zona VIP, alejados de todos los presentes. La persona que filma aseguró que se trataban de Pedro Morro y Margarida Corceiro.

Tras los rumores de una supuesta infidelidad, el jugador español se pronunció a través de sus redes sociales. “La situación que está pasando en el día de ayer y de hoy es muy incómoda. Tengo una relación especial con ella, nadie está siendo infiel a nadie. Mi imagen no se va a manchar por nada y menos por cosas de estas. Puedo hacer lo que me dé la gana. Dejen de manchar la imagen de los tres porque no es así”. Aunque lejos de calmar las cosas, estas declaraciones aumentaron aún más la sospecha.