DT del Benevento sobre Lapadula: “Nos abrazamos así porque no pasamos buenos momentos”

Volvió a aparecer. Gianluca Lapadula demostró nuevamente la importancia que tiene en el Benevento y marcó el gol del triunfo de su equipo sobre Pisa por los playoffs de ascenso de la Serie B. Tras ello, el técnico de las brujas, Fabio Caserta, se refirió a la actuación del atacante de la selección peruana.

“ Está haciendo un gran aporte al equipo. En esta categoría eleva el nivel porque marca la diferencia. Aparte del gol, nos sigue dando una gran mano”, declaró el estratega en conferencia de prensa.

Además, habló sobre el abrazo que le dio al ‘Bambino’ al finalizar el cotejo. “Nos abrazamos así porque, con todo lo dicho, no fueron buenos momentos. En mi opinión se había equivocado en enero al expresar de esa manera su deseo de irse por motivos personales” , señaló.

“Pero no poder contar con él no fue un factor positivo para mí, ni para el club, ni para el propio jugador. Ahora, sin embargo, tenemos que mirar hacia adelante y pensar en el presente, no en el pasado: hemos pasado un paso más, pero no, no quiero parar”, agregó el italiano.

Gianluca Lapadula feliz por el triunfo

Al culminar el partido ante el Pisa, Gianluca Lapadula habló con la prensa italiana y mandó saludos a todo el pueblo peruano. “Es un gol importante, pero quedan 90′. Se me dio estar ahí, con la cabeza y el corazón. Los besos en las gradas son para mis hijas. Mando abrazos y besos a todo el Perú”, indicó.