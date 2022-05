[En Vivo] U. Católica vs. Flamengo, Copa Libertadores 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO U. Católica vs. Flamengo | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2022 HOY, martes 17 de mayo. El duelo iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora brasileña), y contará con la transmisión de Fox Sports y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

U. Católica vs. Flamengo: posibles alineaciones

Flamengo: Hugo - Matheusinho, Pablo, David Luiz, Ayrton - Arao, Joao Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta - Bruno Henrique y Gabigol. DT: Paulo Sousa.

Universidad Católica: Pérez - Astudillo, Asta-Buruaga, Paz, Parot - Fuenzalida, Saavedra, Gutiérrez - Tapia, Zampedri y Cuevas. DT: Ariel Holan.

U. Católica vs. Flamengo: ficha del partido

Partido U. Católica vs. Flamengo ¿Cuándo juegan? HOY, martes 17 de mayo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora brasileña) ¿Dónde? Estadio de Maracaná ¿En qué canal? Fox Sports y Star Plus

¿A qué hora ver U. Católica vs. Flamengo?

En territorio peruano, el U. Católica vs. Flamengo arrancará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora brasileña). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (miércoles 18).

¿Cómo ver U. Católica vs. Flamengo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del U. Católica vs. Flamengo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el U. Católica vs. Flamengo?

Para acceder a Star Plus para ver el U. Católica vs. Flamengo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan U. Católica vs. Flamengo?

El encuentro entre U. Católica vs. Flamengo se disputará en el Estadio de Maracaná, formalmente Estadio Jornalista Mário Filho, el cual es un estadio de fútbol ubicado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Su dirección es Rua Professor Eurico Rabelo, s/nº, portão 18, Maracanã. Es el estadio más grande de Brasil y fue el más grande del mundo durante mucho tiempo.